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14 Ekim 2023 Cumartesi 16:56:00 - Güncelleme:14 Ekim 2023 Cumartesi 16:56:00

Lübnan'dan İsrail'in bazı askeri hedeflerine saldırı yapıldı

Kaynak: AA

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Lübnan'ın güneyinden İsrail'in sınırdaki bazı askeri noktalarının hedef alınması üzerine, İsrail topçu atışlarıyla karşılık verdi.

Lübnan'ın Kefr Şuba beldesinden İsrail'in sınır üzerindeki bazı gözetleme noktalarına doğru antik füzesi ile saldırı düzenlendi.

İsrail ordusunun açıklamasında ise Lübnan'dan Kerf Şuba bölgesine çok sayıda "atış yapıldığı" belirtildi.

Saldırıların roketle mi yoksa havanla mı düzenlendiğine ilişkin bilgi verilmeyen açıklamada, "İsrail ordusu askerleri, şu anda atışların yapıldığı yeri vuruyor." ifadesine yer verildi.

Etiketler : Lübnan İsrail saldırı
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