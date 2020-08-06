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06 Ağustos 2020 Perşembe 13:00:00 - Güncelleme:06 Ağustos 2020 Perşembe 13:00:00

Lübnan'daki patlama İsrail'in işi mi? Şüpheler artıyor!

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Lübnan'ın Beyrut Limanı'nda yaşanan feci patlamaya ilişkin saldırı şüpheleri kaza ihtimalinin önüne geçmiş durumda. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun 2018 yılında Beyrut Limanı'nı işaret ederek yaptığı BM konuşması şüpheleri kat be kat güçlendirdi.

Lübnan'da Beyrut Limanı'nda 100'lerce kişiyi öldüren patlamanın yankıları sürerken patlamanın saldırı mı yoksa kaza mı olduğu merak konusu oldu.

Patlamaya ilişkin henüz net bir bilgi olmamasına karşın pek çok iddia da ortaya atılmaya başlandı.

NETAYANHU BEYRUT LİMANI'NI İŞARET ETMİŞTİ

O iddialardan en çok öne çıkanı ise saldırıyı İsrail'in gerçekleştirdiğiydi. İddiaların reddedilmesine karşın İsrail Başbakanı Netanyahu'nun iki yıl önceki konuşması sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Eylül 2018'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda elinde Beyrut Havalimanı'nın uydu görüntüsüyle genel kurula seslenen Netanyahu, İran ve Hizbullah'a meydan okumuş ve bu bölgede Hizbullah'ın silahlarının olduğunu iddia etmişti. Netanyahu konuşmasında "Bugün Hizbullah'a bir mesajım var. İsrail ne yaptığınızı biliyor, nerede yaptığınızı biliyor ve bu olaydan kurtulmanıza izin vermeyecek" demişti.

Genel kurulda havalimanının uydu görüntüsüyle olan fotoğrafını Twitter hesabından paylaşan Netanyahu "İran Hizbullah'ı hassas güdümlü füzeleri dönüştürmek için gizli siteler inşa etmeye yönlendiriyor" diyerek paylaşmıştı.

Ancak İsrail bu iddiaları şiddetle reddetti ve Lübnan'a yardıma hazır olduğunu açıkladı.

PATLAMANIN ZAMANLAMASI DİKKAT ÇEKİCİ

Lübnan'da eski Başbakan Saad el-Hariri liderliğindeki Müstakbel Hareketi, Beyrut Limanı'nda dün meydana gelen patlamanın zamanlaması ve şartları bakımından ciddi şüpheler barındırdığını belirtti.

Mecliste Sünnileri temsil eden en büyük siyasi blok konumundaki Müstakbel Hareketi'nin üyeleri, Hariri'nin başkent Beyrut'taki evinde bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantı sonrası Müstakbel Hareketi'nden yapılan yazılı açıklamada, dünkü patlamaya ilişkin devlete "tüm kurumları, bakanlıkları ve organlarıyla şeffaf şekilde yürütülecek adli ve güvenlik soruşturması" çağrısında bulunuldu.

Bu soruşturmanın hiçbir şekilde pazarlığa açık olmaması, gerçeklerden kaçınılmaması ve sonuçları ne olursa olsun hakikatin etrafında toplanılması gerektiği belirtildi.

SORUŞTURMAYA ULUSLARARASI KATILIM TALEBİ

Gerçeği ortaya çıkarabilecek ve adaleti sağlayabilecek uzman bir komite oluşturulması ve burada uluslararası uzmanların da bulunması gerektiğine işaret edilen açıklamada, Hariri'nin daha önce dile getirdiği "olaya ilişkin soruşturmada yurt dışındaki dostlardan da yardım istenmesi" yönündeki talebi yinelendi.

Beyrut Limanı'ndaki patlamanın zamanlaması, koşulları, yeri, gerçekleşme şekli ve buna neden olan yanıcı maddeler açısından ciddi şüpheler barındırdığı vurgulandı.

Açıklamada ayrıca "patlamaya neden olan maddenin yıllardır neden orada tutulduğu, Lübnan'a kimler tarafından getirildiği, el konulmasına kimin izin verdiği ve güvenlik birimlerinin bu maddenin limanda bulunması konusunda neden sessiz kaldığı" gibi cevabını arayan bir dizi sorulara yer verildi.

SUİKAST DAVASINDA KARARIN AÇIKLANMASINA GÜNLER KALA...

Patlamanın BM Uluslararası Lübnan Mahkemesi'nin eski Lübnan Başbakanı Refik Hariri suikastı davasında kararını açıklamasına günler kala gerçekleşmesi de dikkati çekiyor.

BEYRUT LİMANI'NDAKİ PATLAMA

Beyrut Limanı'nda dün patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm Beyrut'u sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.

Sağlık Bakanı Hamad Hasan, son verilere göre ölü sayısının 135'e yükseldiğini, ayrıca yaklaşık 5 bin yaralı ve enkaz altında onlarca kayıp bulunduğunu açıklamıştı.

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