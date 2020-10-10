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10 Ekim 2020 Cumartesi 00:08:00 - Güncelleme:10 Ekim 2020 Cumartesi 00:08:00

Lübnan'da yakıt deposu patladı: 4 ölü

Kaynak: AA

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Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bir yakıt deposunda meydana gelen patlamada 4 kişi hayatını kaybetti.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bir yakıt deposunda meydana gelen patlamada 4 kişi hayatını kaybetti.

Olay, Beyrut'un Tarık El Cedide bölgesindeki bir yakıt deposunda meydana geldi.

Bölgede bulunan yakıt deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, sağlık ekipleri patlama sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği belirledi.

Lübnan Kızılhaç Sözcüsü George Kittani yaptığı açıklamada, patlamada 4 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını ifade etti.

TAHLİYE DEVAM EDİYOR

Beyrut Valisi Marwan Abboud ise yaptığı açıklamada, patlamanın meydana geldiği bölgede bulunan kişilerin tahliyesinin devam ettiğini aktardı. Abboud, patlama sonrası çıkan yangının bir tehdit oluşturmadığını söyledi.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Görgü tanıkları, patlamanın elektrik jeneratörünü çalıştırmak için kullanılan bir dizel tankta meydana geldiğini öne sürdü. Patlamanın meydana geldiği depoda patlayıcı madde olup olmadığına dair soruşturma başlatıldı.

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