  • BIST
    115794
  • Dolar
    6,8650
  • Euro
    7,7530
  • Altın
    398,0950
İstanbul
22 / 27
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Adalet Bakanı Gül: Ayasofya'nın tekrar ibadete açılmasının hukuki bir gereklilik olduğunu düşünüyorum
'Hedeflerden birisi de 2023 yılında 6 uyduluk bir filo ile uzayda var olabilmek'
Bosna Savaşı'nın sembol ismi hayatını kaybetti
Türk kara sularına itilen 57 sığınmacı kurtarıldı
Trump'ın eski avukatı Cohen tekrar gözaltına alındı
İtalya risk taşıyan ülkelerden yolcu girişini yasakladı
Beyaz Saray'da bir muhabirde koronavirüs tespit edildi
Siirt'te bir köy karantinaya alındı
Sudan'da kabine değişikliği
Lübnan'da Türkiye'ye hakaret eden Ermeni asıllı sunucu mahkemeye sevk edildi
Bakan Kurum duyurdu! Dipsiz Göl için sevindiren haber
Bosna Dayanışma Grubu: Srebrenitsa soykırımı yaşanmayabilirdi
Açıköğretim sınav sonuçları açıklandı
Bakan Akar'ı Kiev'de duygulandıran not
BDDK'dan vatandaşa kart kolaylığı
Caner Erkin 5 maç sonra onbirde
'15 Temmuz' anısına mini okçuluk turnuvası düzenlendi
Fransa'da can kaybı 29 bin 979'a yükseldi
Gazzeli kadınlar İsrail'in 'ilhak' planını protesto etti
Engelli genci hayata bağlayan aracı çalıp parçaladılar
Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü: Suriye rejimi elindeki kimyasal silahları bildirmeli
15 Temmuz'da AK Parti İstanbul İl Başkanlığını işgal girişimine ilişkin yeniden görülen dava sonuçla ...
Anadolu Otoyolu'ndaki zincirleme kaza trafiği aksattı
Fahrettin Altun'dan Uluslararası Basın Enstitüsüne tepki
09 Temmuz 2020 Perşembe 22:39:00 - Güncelleme:09 Temmuz 2020 Perşembe 23:08:00

Lübnan'da Türkiye'ye hakaret eden Ermeni asıllı sunucu mahkemeye sevk edildi

Kaynak: AA

ABONE OL

Lübnan'da, Ermeni asıllı sunucu Neshan Der Haroutian, Türkiye aleyhinde hakaret içerikli ifadeler kullanmak suçlamasıyla mahkemeye sevk edildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, Haroutian hakkında yapılan şikayeti değerlendiren Başsavcılık, sunucuyu mahkemeye sevk etti.

Haroutian'ın, yargılanmasına 8 Ekim'de başlanacağı ifade edildi.

ERMENİ ASILLI SUNUCUNUN SÖZLERİ TEPKİYE YOL AÇMIŞTI

Ermeni asıllı Der Haroutian, geçen ay canlı yayın sırasında, konuğu eski Çevre Bakanı Viam Vehhab ile Osmanlı Devleti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhinde hakaret içerikli ifadeler kullanmıştı.

Sosyal medyadan gelen yoğun tepkilerin ardından, televizyon kanalının başkent Beyrut'taki merkezi önünde ve Trablusşam kentinde gösteriler düzenlenmişti.

Lübnanlı avukat Muhammed Ziyad Caafil de söz konusu kışkırtıcı ifadeleri nedeniyle Der Haroutian hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Caafil, "Der Haroutian, yerel bir televizyon kanalında sunduğu program sırasında kardeş Türkiye aleyhinde kullandığı hakaret içerikli sözlerle, Lübnan'ın ulusal birliğine karşı mezhepsel fitneyi körüklemiştir." ifadelerini kullanmıştı.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER