Lübnan'da 'Maliye Bakanlığı'nın Şiilere verilmesi' tartışmaları sürüyor

Lübnan'da Sünni Müstakbel Hareketi lideri ve eski Başbakan Saad el-Hariri'nin, yeni hükümette Maliye Bakanlığı'na Şiilerden bir ismin getirilmesini kabul edeceklerini açıklaması, kendisinden önceki başbakanların tepkisine yol açtı.

Hariri, Şii grupların Maliye Bakanlığı konusundaki ısrarı nedeniyle tıkanan teknokratlar hükümeti sürecine ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Hükümeti kurmakla görevlendirilen Mustafa Edib'e yardım etme kararı aldığını belirten Hariri, "Çözüm yolu olarak Mustafa Edib, tıpkı diğer bakanlıklara belirleyeceği isimler gibi Maliye Bakanlığı'na da siyasi herhangi bir partiye aidiyeti olmayan Şii bir kişiyi seçsin." ifadelerini kullandı.

Bundan Maliye Bakanlığı'nın herhangi bir mezhebe ait olacağı anlamının çıkarılmaması gerektiğini vurgulayan Hariri, şunları kaydetti:

"Bu kararım, gelecekteki hükümetlerin kurulmasına gerekçe olacak bir örf değildir. Bu, sadece Mustafa Edib hükümetinin kurulması ve Lübnan'daki ekonomik çöküşün önüne geçecek reformların hayata geçirilmesine yönelik kolaylık sağlanması şartıyla bir döneme mahsus olacaktır."

SÜNNİ ESKİ BAŞBAKANLARDAN HARİRİ'YE TEPKİ

Sünni eski başbakanlar Fuad Sinyora, Temam Selam ve Necib Mikati ise Hariri'nin Maliye Bakanlığı'nın Şii bir kişiye verilmesi yönündeki çıkışına tepki göstererek ortak bir açıklama yayımladı.

Lübnan'da herhangi bir bakanlığın mezheplerden birine tahsis edilmesinin reddedildiği açıklamada, "Lübnan Anayasası, bir bakanlığın herhangi bir mezhep veya gruba ait olmayacağı konusunda gayet nettir. Anayasa'ya göre mezhebi gözetilmeksizin herhangi bir Lübnanlının herhangi bir bakanlığa getirilmesi engellenemez." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca Hariri'nin kararının sadece kendisini bağladığı belirtildi.

Şii Emel Hareketi'nden "Hariri'nin girişimi olumlu" mesajı

Öte yandan Şii Emel Hareketi Milletvekili Muhammed Nasrallah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hariri'nin girişimini yeni hükümeti kurma sürecinde çözüm içeren olumlu bir adım olarak değerlendirdi.

Maliye Bakanlığı'nın Şiilere ait olduğunu savunan Nasrallah, "Hariri, Maliye Bakanlığı'nın Şiilerin hakkı olduğu yönündeki süreçte bir adım mesafe katetti. Geriye bunu açıkça dile getirmek kaldı ki onun da gerçekleşeceğini öngörüyoruz." dedi.

Hükümetin önündeki engelin sadece Maliye Bakanlığı konusu olmadığını söyleyen Nasrallah, hükümeti kurmakla görevlendirilen Edib'in siyasi grupların liderleriyle müzakere etmeden kabinesini oluşturduğunu ve bu durumda parlamentodan güvenoyu almasının sorun olabileceğini dile getirdi.

ŞİİLERİN MALİYE BAKANLIĞI ISRARI NEDENİYLE HÜKÜMET KURULAMIYOR

Lübnan'da yeni hükümet, Şii siyasi grupların Maliye Bakanlığı'na kendilerinden bir ismin atanması yönündeki ısrarı nedeniyle kurulamıyor.

Müslüman ve Hristiyan siyasi grupların desteğiyle 31 Ağustos'ta hükümeti kurma görevini alan Edib, halkın beklentileri doğrultusunda teknokratlar hükümeti kuracağını vadetmişti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise 1 Eylül'deki Beyrut ziyareti sırasında Edib hükümetinin 15 gün içinde kurularak reformları hayata geçirmesi halinde ekim ayında Lübnan'a destek için uluslararası konferansa ev sahipliği yapacaklarını ifade etmişti.

Beyrut ziyaretini Lübnanlı siyasilere vaat ve yaptırım tehditleriyle sonlandıran Macron'un Edib hükümeti için dile getirdiği süre 15 Eylül'de dolmuştu.