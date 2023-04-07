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Lübnan'da İsrail'e ait savaş uçaklarının yoğun sesi duyulmaya başlandı
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07 Nisan 2023 Cuma 00:55:00 - Güncelleme:07 Nisan 2023 Cuma 00:55:00

Lübnan'da İsrail'e ait savaş uçaklarının yoğun sesi duyulmaya başlandı

Kaynak: AA

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine atılan bir dizi rokete ilişkin yaptığı açıklamanın ardından Lübnan'ın güneyinde İsrail'e ait savaş uçaklarının sesi yoğun bir şekilde duyulmaya başlandı.

İsrail'in Lübnan'a olası bir saldırısını takip etmek için başkent Beyrut'tan gelen birçok gazeteci, güneydeki Sur kentinin El-Kalayla beldesinde civarında beklemeye devam ediyor.

Netanyahu'nun, güvenlik kabinesi toplantısı konuşmasının ardından, Lübnan'ın güney semalarındaki savaş uçaklarının yoğun hareketliliğini ve seslerini duyulmaya başlandı.

NE OLMUŞTU?

Lübnan'dan İsrail'e dün atılan 30'dan fazla roketin ardından İsrail güvenlik kabinesi iki aydan sonra toplanma kararı almıştı. Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant, Lübnan'dan atılan roketlerin ardından İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ve diğer üst düzey güvenlik isimleriyle farklı toplantılar gerçekleştirmişti.

İsrail ordusu, Lübnan'dan ülkenin kuzey bölgelerine bir dizi roket atıldığını ve ülkenin kuzey bölgelerinde uyarı sirenlerinin devreye girdiğini duyurmuştu.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, saldırıda 34 roket fırlatıldığını bildirmişti. İsrail ordusu, akşam saatlerinde de Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine üç havan mermisi atıldığını açıklamıştı.

Acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı da saldırılarda şarapnel isabet eden bir İsraillinin hafif, bir kişinin de sığınağa kaçarken yaralandığını paylaşmıştı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'dan atılan bir dizi roketten Hamas'ı sorumlu tutmuştu.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee de topraklarından İsrail'e roket atılmasının sorumluluğunun Lübnan hükümetine ait olduğunu belirtmiş

Etiketler : Lübnan İsrail Netanyahu

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