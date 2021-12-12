VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Diyanet'ten T.C. iddialarına yalanlama
Son 24 saatte 17 bin 956 yeni vaka
Yüzbinlerce öğretmeni ilgilendiriyor! Bakan Özer tarih verdi
"Milli Teknoloji Hamlesi gençlerimizin azmiyle aleve dönüşüyor"
Hamas Hareketi mensubu 4 kişi silahlı saldırıda öldü
Kripto paralar piyasada
Formula 1 şampiyonu belli oldu
2022 yılı bütçe maratonu tamamlanacak
MSB: 3 terörist etkisiz hale getirildi
Kadir İnanır'dan haber var
Ünlü ressam evinde ölü bulundu
Mardin'de petrol keşfi coşkusu!
Bütçe görüşmelerinde Bakan Kurum'dan önemli açıklamalar
Bakan tarih verdi! 7 hat hizmete giriyor
CHP'li İBB yıkmaya devam ediyor!
İkinci defa koparılınca dayağı yedi: Bayrak ve sancak bizim kırmızı çizgimiz
Türkiye'de de görüldü! Omicron'un ana semptomu belli oldu
CHP'li İBB'de PKK şoku!
Kar geliyor
İsveç'ten PKK/PYD'ye skandal destek!
Rumlar doğal gaz krizini tırmandırıyor
Ay Görevi çalışmaları sürüyor
Yarışma programında yer alacak
Hafıza kaybı yaşamış
12 Aralık 2021 Pazar 19:02:00 - Güncelleme:12 Aralık 2021 Pazar 19:44:00

Lübnan'da Hamas Hareketi mensubu 4 kişi silahlı saldırıda öldü

Kaynak: AA

ABONE OL

Lübnan'ın güneyinde Hamas Hareketi mensubu 4 kişinin silahlı saldırıda hayatını kaybettiği belirtildi.

Lübnan'ın güneyindeki Filistin mülteci kampı Burc eş-Şimali'deki bir cenaze töreninde Hamas Hareketi mensubu 4 kişi açılan ateş sonucu hayatını kaybetti.

Hamas tarafından olaya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, saldırıdan Fetih Hareketi'nin sorumlu olduğu öne sürüldü.

Açıklamada, Hamza İbrahim Şahin adındaki Hamas üyesinin cenaze namazının kamptaki En-Nur Camisi'nde kılınmasının ardından defin işlemleri için mezarlığa götürüldüğü sırada silahlı saldırı gerçekleştirildiği ifade edildi.

Cenaze törenine katılanların Fetih Hareketi'nin merkezine yaklaşmasıyla kalabalığa rastgele ateş açıldığı kaydedilen açıklamada, merkezden açılan ateş sonucu Hamas Hareketi'nden 4 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Hamas'ın suçlamalarına ilişkin Fetih Hareketi cephesinden herhangi bir açıklama yapılmadı, Lübnan hükümetinden de henüz bir açıklama gelmedi.

Etiketler : lübnan hamas hareketi silahlı saldırı
1 saatlik uykuyla klip çekti

1 saatlik uykuyla klip çekti
NFT dünyasına giriyor

NFT dünyasına giriyor
Organlarını bağışladı

Organlarını bağışladı
Seyirci heyecanı

Seyirci heyecanı
"Kendimi şarkılarla ifade ediyorum"

"Kendimi şarkılarla ifade ediyorum"
Anlaşmalı boşanıyorlar

Anlaşmalı boşanıyorlar
En baba acı

En baba acı
Bebek Tatlıtuğ göründü

Bebek Tatlıtuğ göründü
Rap kültürü ile büyüdüm

Rap kültürü ile büyüdüm

EN ÇOK OKUNAN HABERLER