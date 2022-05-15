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15 Mayıs 2022 Pazar 12:33:00 - Güncelleme:15 Mayıs 2022 Pazar 12:33:00

Lübnan'da genel seçimler için oy kullanma işlemi başladı

Kaynak: AA

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Lübnan'da 3 milyon 917 bin kayıtlı seçmenin oy kullanma hakkına sahip olduğu genel seçimler için oy verme işlemi başladı.

Ülke genelindeki 15 seçim bölgesinde okullarda kurulan oy verme merkezlerinin kapıları 7.00 itibarıyla açıldı.

İçişleri Bakanlığının verilerine göre 718 aday 128 sandalyeli meclis için yarışıyor ve oy kullanma yaşının 21 olması gerekiyor.

Lübnan ordusu da dün yaptığı açıklamada, başta başkent Beyrut olmak üzere ülkenin birçok bölgesinde yoğun güvenlik önemleri aldıklarını duyurdu.

Lübnan'da son olarak 6 Mayıs 2018'de yüzde 49'luk bir katılım oranı ile seçimler yapılmıştı.

Etiketler : Lübnan ordusu 6 Mayıs 2018 İçişleri Bakanlığı
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