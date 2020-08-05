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05 Ağustos 2020 Çarşamba 17:32:00 - Güncelleme:05 Ağustos 2020 Çarşamba 17:52:00

Lübnan yönetiminden 'kararlılık' ve 'birlik' mesajı

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Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, ülkesinin, Beyrut Limanı'ndaki patlama için soruşturma yapma, sorumluluları ve ihmalkar davrananları cezalandırma konusunda kararlı olduğunu söyledi.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, ülkesinin, Beyrut Limanı'ndaki patlama için soruşturma yapma, sorumluluları ve ihmalkar davrananları cezalandırma konusunda kararlı olduğunu söyledi.

Başkent Beyrut'taki Bakanlar Kurulu toplantısının ardından Başbakan Hassan Diyab ile bir basın toplantısı düzenleyen Avn, "Lübnan, soruşturma yapma, sorumluluları ve ihmalkarları cezalandırma konusunda kararlı." dedi.

"Soruşturma sonuçlarının şeffaf bir şekilde ilan edileceğini ve yetkili mahkemeye sunulacağını" ifade eden Avn, Lübnan Yüksek Yardım Komisyonu'na kapsamlı bir çalışma yapma ve patlamadan zarar görenlere tazminat verilmesi için yoğun çaba gösterme çağrısında bulundu.

Güvenlik birimleri, sağlık çalışanları, itfaiyeciler ve sivil savunma ekiplerinin çalışmalarından övgüyle söz eden Avn, Lübnan'a yardım gönderen ülkelere de teşekkür etti.

Avn, ülkesinin büyük bir ekonomik krizin içinden geçtiğini hatırlatarak, hastanelere destek verilmesi ve yıkılan yerlerin yeniden imar edilmesi konusunda hızlı hareket edilmesi çağrısında bulundu.

"BÜYÜK BİR ŞOK YAŞADIK"

Basın toplantısında konuşan Hassan Diyab da enkaz altında kalanları ve kaybolanları arama çalışmalarının hızlandırılması, yaralıların tedavisi ve evlerini kaybedenlere geçici barınak sağlanması için sarf edilen çabaların artırılmasını istedi.

Diyab, "Büyük bir şok yaşadık. Meydana gelen bu felaket, ifade gücünün çok üstünde. Tüm siyasi güçlerin tartışmaları bir kenara bırakmasını ve ülkeyi kasıp kavuran bu felakete yoğunlaşmasını umuyoruz. Herkesin, yardım etmek için çaba sarf etmesi ve vakit ayırması gerek." diye konuştu.

Lübnan'ın Beyrut Limanı'nda dün patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm Beyrut'u sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti.

Lübnan Kızılhaçı, patlamada 100 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 bin kişinin ise yaralandığını bildirmişti.

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