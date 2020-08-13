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13 Ağustos 2020 Perşembe 18:05:00 - Güncelleme:13 Ağustos 2020 Perşembe 18:05:00

Lübnan Sağlık Bakanı: Beyrut'ta koronavirüs hastalarına ayrılan yatakların yarısı doldu

Kaynak: AA

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Koronavirüs ile ilgili açıklama yapan Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hasan, hastalara tahsis edilen yatakların yarısının dolduğunu belirtti.

Bakan Hasan, Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile 4 Ağustos Salı günü başkent Beyrut'ta yaşanan felaketin yanı sıra Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeleri görüşmek üzere Baabda Sarayı'nda bir araya geldi.

Görüşmenin ardından açıklama yapan Hasan, Beyrut Limanı'ndaki şiddetli patlama sonucu hasar gören 4 hastanenin kullanılamayacak durumda olduğunu belirtti.

"Beyrut'ta Kovid-19 hastaları için tahsis edilen yatakların yüzde 50'si doldu." diyen Hasan, ayrıca daha önce salgına karşı duyurulan olağanüstü halin bir ay daha uzatılması konusunda Cumhurbaşkanı ile mutabık kaldıklarını kaydetti.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Lübnan'da Kovid-19'dan bugüne kadar 89 kişi hayatını kaybetti, 7 bin 413 vaka tespit edildi.

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) Doğu Akdeniz Acil Durum Direktörü Richard Brennan da dün, "Başkent Beyrut'taki ana hastanelerden 3'ü devre dışı bırakılmış durumda. Diğer 3 hastane de kapasitelerinin çok altında hizmet veriyor. Bu da Beyrut'ta 500 hasta yatağını kaybettiğimiz anlamına geliyor." açıklamasında bulunmuştu.

- BEYRUT LİMANI'NDAKİ PATLAMA

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm kenti sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 yıldır Beyrut Limanı'ndaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitrat maddesinin yol açtığını söylemişti.

Olay sonucu 171 kişinin hayatını kaybettiği, 30-40 kişinin de kaybolduğu açıklanmıştı. Lübnanlı yetkililer, yaklaşık 6 bin yaralıdan 120'sinin yoğun bakımdaki tedavilerinin sürdüğünü, 1500 civarında özel tedavi isteyen yaralının olduğunu duyurmuştu.

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