Lübnan parlamentosu onayladı! Beyrut'ta OHAL ilan edildi
Kaynak: IHA
Lübnan parlamentosu, Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamadan sonra başkentte Olağanüstü Hal (OHAL) uygulanmasını onayladı.
Lübnan Parlamentosu, Beyrut Limanı’nda meydana gelen patlamadan sonra hükumetin başkent Beyrut’ta olağanüstü hal ilanını görüşmek üzere Meclis Başkanı Nebih Berri’nin başkanlığında bu sabah bir oturum düzenledi. Başkent Beyrut’taki UNESCO Sarayı’nda düzenlenen oturumda Parlamento, Beyrut Limanındaki patlamadan dolayı başkent Beyrut’ta Olağanüstü Hal (OHAL) uygulanmasını onaylandı.
Öte yandan geçtiğimiz 4 Ağustos’ta Beyrut Limanı’ndaki 12 numaralı depoda bulunan 2 bin 750 tonluk amonyum nitratın yanmasının ardından meydana gelen şiddetli patlama sonucu 171 kişi hayatını kaybetmiş, 6 binden fazla kişi de yaralanmıştı. Kentte 300 binden fazla kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı açıklanmıştı.
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