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16 Temmuz 2020 Perşembe 15:37:00 - Güncelleme:16 Temmuz 2020 Perşembe 15:37:00

Lübnan Merkez Bankası ekonomik krize karşı bankaları yeniden yapılandıracak

Kaynak: AA

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Lübnan Merkez Bankası, mevcut ekonomik krize karşı sektörü korumak amacıyla bankaları yeniden yapılandırmaya gidiyor.

Merkez Bankasının yayımladığı idari genelgede, Lübnan'daki "Bankaları Yeniden Yapılandırma Komitesi" adı altında özel bir komitenin oluşturulduğu belirtildi.

Söz konusu komitenin, ülkedeki bankaların mali durumunu araştırma çalışmalarında bulunacağına işaret edilen genelgede, Bankaları Yeniden Yapılandırma Komitesi'nin bankacılık sektörünü koruma yönünde gerekli adımların atılması çalışmaları çerçevesinde kurulduğuna dikkat çekildi.

Lübnan'da halihazırda 60'tan fazla yerli ve yabancı özel banka faaliyet gösteriyor. Merkez Bankasının yeniden yapılandırma çalışması çerçevesinde bazı bankaların birbirilerine entegre edilmesi bekleniyor.

Ekonomik kriz ve hayat pahalılığı

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan'ın ekonomisi, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizlerden birini yaşıyor.

Başbakan Hassan Diyab, geçen aylarda ülkesindeki kamu borcunun 90 milyar doları aştığını kaydetmişti.

Sermayenin çıkışına karşı sert uygulamalara başvuran bankalar, aylardan beri yurt dışı havalelerini askıya alarak, müşterilerin hesaplarındaki dövizleri çekmelerine kısıtlamalar getirdi.

Merkez Bankası kuru sabit tutsa da yerel para birimi Lübnan lirasının karaborsadaki değer kaybı sürüyor. Resmi kura göre 1 ABD doları, 1500 Lübnan lirası olmasına rağmen karaborsada 8 bin lira civarında işlem görüyor.

Lübnan hükümeti, her yıl 2 milyar dolar olmak üzere 5 yılda toplam 10 milyar dolar kredi almak için Uluslararası Para Fonu ile müzakerelere başladığını açıklamıştı.

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