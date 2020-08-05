05 Ağustos 2020 Çarşamba 09:51:00 - Güncelleme:05 Ağustos 2020 Çarşamba 09:51:00
Lübnan Kızılhaçı: Beyrut'ta meydana gelen patlamada ölenlerin sayısı 100'e, yaralananların sayısı 4 bine yükseldi
Kaynak: AA
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Lübnan Kızılhaçı tarafından yapılan açıklamada, ''Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta dün meydana gelen patlamada ölenlerin sayısı 100'e, yaralananların sayısı 4 bine yükseldi.'' ifadelerine yer verildi.
Lübnan Kızılhaçı tarafından yapılan açıklamada, ''Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta dün meydana gelen patlamada ölenlerin sayısı 100'e, yaralananların sayısı 4 bine yükseldi.'' ifadelerine yer verildi.
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- Lübnan Kızılhaçı: Beyrut'ta meydana gelen patlamada ölenlerin sayısı 100'e, yaralananların sayısı 4 bine yükseldi
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