VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
KKTC Başbakanı Üstel'den Türkiye'ye övgü: Türkiye hep yanımızda oldu
Lübnan, İsrail'i BMGK'ye şikayet etti
Bebek katili İsrail'e tek kınama yapmayan Batı'dan Hamas ve İslami Cihat Hareketi'ne yaptırım!
Almanya: AB Ukrayna'ya 1 milyon top mermisi sağlama hedefini yerine getiremeyecek
Guterres 'insanlık namına' vurgusu ile seslendi: Gazze için acil ateşkes çağrısı
Başkan Erdoğan'dan ''Ahsıka Türkleri'' paylaşımı
14 Kasım 2023 Salı 22:52:00 - Güncelleme:14 Kasım 2023 Salı 22:52:00

Lübnan, İsrail'i BMGK'ye şikayet etti

Kaynak: AA

ABONE OL

Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib, dün bir grup Lübnanlı gazeteciye yönelik düzenlediği roketli saldırı nedeniyle İsrail'i Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) şikayet ettiklerini söyledi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre Buhabib, başkent Beyrut'ta Yunanistan'ın yeni Beyrut Büyükelçisi'ni kabul etti.

Buhabib görüşme sırasında, "İsrail'in Lübnan'ın Yarun beldesinde bir grup gazeteciyi hedef almasından dolayı BMGK'ye şikayette bulunduk." dedi.

Lübnanlı Bakan, İsrail'in gazetecileri direkt hedef almasını "uluslararası yasaların ihlali ve savaş suçu" olarak niteledi.

İsrail ordusu dün Lübnan'ın güneyindeki Yarun beldesinde sınırdaki çatışmaları takip eden bir grup gazetecinin görev alanının yakınına roketli saldırı düzenlemişti.

Saldırıda can kaybı yaşanmazken bir kameraman hafif şekilde yaralanmış ve bazı canlı yayın araçları hasar görmüştü.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda şu ana kadar biri gazeteci, 3'ü çocuk toplam 16 sivil öldü.

Etiketler : LÜBNAN İSRAİL BMGK
Setlere geri dönüyor

Setlere geri dönüyor
Aslıhan Güner: Filmde 100 yıl öncesine gittim

Aslıhan Güner: Filmde 100 yıl öncesine gittim
‘Aybüke Öğretmen hepimizin kahramanı'

‘Aybüke Öğretmen hepimizin kahramanı'
Sahnede aşka geldi: Hadiseli kapanış

Sahnede aşka geldi: Hadiseli kapanış
Muazzez Ersoy: Tek kalmak zor

Muazzez Ersoy: Tek kalmak zor
Ayrılmadılar

Ayrılmadılar
Yapımcılar eski oyuncuları unuttu

Yapımcılar eski oyuncuları unuttu
İlker Aksum: Babam savaş pilotuydu

İlker Aksum: Babam savaş pilotuydu
Ölümden döndü

Ölümden döndü

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX