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Lübnan-İsrail sınırında gerginlik: İsrail güçleri, Lübnanlı vekile saldırdı
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15 Temmuz 2023 Cumartesi 16:27:00 - Güncelleme:15 Temmuz 2023 Cumartesi 16:27:00

Lübnan-İsrail sınırında gerginlik: İsrail güçleri, Lübnanlı vekile saldırdı

Kaynak: AA

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İsrail ordusu, sınırda bulunan Lübnanlı milletvekili ve beraberindeki gazetecilere göz yaşartıcı gaz bombası ile saldırdı.

Lübnan'ın resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre Şii Emel Hareketi Milletvekili Kasım Haşim ve beraberindeki bir grup gazeteci, İsrail'in işgali altında olan sınırdaki Şebaa Çiftçileri yakınına gitti.

Sınırın diğer tarafında yer alan İsrail askerleri, tel örgülere yaklaşan Haşim ve gazetecilere önce sis bombası ardından göz yaşartıcı gaz bombası attı.

Emel Hareketi'nden yapılan yazılı açıklamada Haşim'in saldırıda hafif yaralandığı ve durumunun iyi olduğu belirtildi.

Yerel medyada saldırıya ilişkin yayımlanan görüntülerde ise İsrail ordusunun sınırda tank ve ağır silahlarla konuşlandığı, ortak sınırda görev yapan Birleşmiş Milletler Geçici Barış Gücü (UNIFIL) askerlerinin de bölgede hazır olduğu görülüyor.

Saldırıya dair Lübnan ordusu ve UNIFIL'den henüz açıklama gelmedi.

LÜBNAN- İSRAİL SINIRINDA ARTAN GERGİNLİK

Lübnan ile İsrail arasındaki sınırda nisan ayında başlayan gerginlik her geçen gün artıyor.

Son olarak İsrail, bir kısmı Lübnan'a ait olan sınır üzerindeki Gacar köyünün tamamını işgal edip etrafına tel örgü çekmişti.

Lübnan Dışişleri Bakanlığı 4 Temmuz'da yaptığı açıklamada, İsrail'in Gacar köyünün kuzeyine girişleri yasakladığı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1701 sayılı kararını açık bir şekilde ihlal ederek işgal bölgesini genişletmek istediği uyarısında bulunmuştu.

Hizbullah ise 7 Temmuz'da, İsrail'in Lübnan sınırındaki Gacar köyünün tamamını işgal ederek etrafına duvar ördüğünü bildirmişti.

Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib, 10 Temmuz'da yaptığı açıklamada, İsrail'in köyden çekilmesi gerektiğini yinelemiş; 11 Temmuz'da Lübnan, köyü tamamen işgal etmesi nedeniyle İsrail'i Birleşmiş Milletlere şikayet etmişti.

İsrail ordusu ise 12 Temmuz'da bir grup şüpheli kişinin Lübnan sınırındaki çite yaklaşarak burada sabotaj girişiminde bulunduğunu açıklamıştı.

Etiketler : İsrail ordusu Lübnanlı milletvekili sınır olayı Orta Doğu krizi
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