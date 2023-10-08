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Lübnan-İsrail sınır hattında gerginlik
08 Ekim 2023 Pazar 08:50:00 - Güncelleme:08 Ekim 2023 Pazar 08:50:00

Lübnan-İsrail sınır hattında gerginlik

Kaynak: AA

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Lübnan'dan İsrail topraklarına roketli saldırı düzenlendi. İsrail ordusu, Lübnan tarafından gelen saldırıya karşılık verildiğini açıkladı. Hizbullah, İsrail sınırındaki askeri noktalara yapılan saldırıyı üstlendiklerini duyurdu.

İsrail ordusu, Lübnan'dan İsrail topraklarına roketli saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan tarafından İsrail'e silahlarla ateş açıldığı belirtildi.

Açıklamada, bu olaydan bir kaç dakika sonra ise yine Lübnan topraklarından İsrail'e doğru roketlerle saldırı gerçekleştirildiği kaydedildi.

İsrail ordusunun her türlü senaryoya hazır olduğu belirtilen açıklamada, saldırıda can ya da mal kaybı yaşanıp yaşanmadığına dair bilgi paylaşılmadı.

Öte yandan İsrail basınında yer alan haberlerde ordunun, Lübnan sınırına yakın bölgelerdeki İsraillilere kapalı alanlardan çıkmama talimatı verdiği bilgisi yer aldı.

Olayla ilgili Lübnan tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

İSRAİL LÜBNAN'IN GÜNEY BÖLGELERİNİ TOPÇU ATIŞLARIYLA VURDU

İsrail ordusunun yaptığı açıklamada, Lübnan tarafından gelen saldırıya karşılık verildiği ifade edildi.

Açıklamada, İsrail topçu birliklerinin saldırının yapıldığı Lübnan topraklarındaki hedefleri vurduğu kaydedildi.

Öte yandan Lübnan yerel medyasındaki haberlerde, Kefr Şuba bölgesi ve yakın civarının yoğun şekilde vurulduğu aktarıldı.

HİZBULLAH, İSRAİL'E YÖNELİK SALDIRIYI ÜSTLENDİ

Hizbullah tarafından yapılan yazılı açıklama, örgüte yakınlığıyla bilinen Mayaden TV'nin internet sitesi tarafından paylaşıldı.

Açıklamada, Hizbullah'ın, Lübnan'a ait ancak İsrail işgali altında olan Kefr Şuba'daki 3 askeri noktaya yönelik saldırıyı üstlendiği ifade edildi.

İSRAİL, HİZBULLAH'A AİT ÇADIRLARI VURDU

İsrail ordusu, Hizbullah'ın İsrail'e yönelik saldırıyı üstlenmesinden hemen sonra yazılı açıklama yaptı.

Ordudan bir kaynağa dayandırılan açıklamada, Kefr Şuba'da yer alan Hizbullah'a ait çadırların vurulduğu ifade edildi.

Hizbullah, haziran ayında iki çadırı İsrail işgalinde olup Lübnan'a ait olan Kefr Şuba'ya yakın bölgelere kurmuştu.

Etiketler : israil gazze hizbullah
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