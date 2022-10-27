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27 Ekim 2022 Perşembe 16:39:00 - Güncelleme:27 Ekim 2022 Perşembe 16:39:00

Lübnan: İsrail ile deniz sınırı anlaşmasının arkasında siyasi bir hedef yok

Kaynak: AA

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Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, İsrail ile imzalanan deniz sınırı anlaşmasının "teknik bir mesele" olduğunu, arkasında "herhangi bir siyasi hedefin bulunmadığını" belirtti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın İsrail ile deniz sınırı anlaşmasına ilişkin yaptığı kısa açıklama, Lübnan Cumhurbaşkanlığı Twitter hesabından paylaşıldı.

Cumhurbaşkanı Avn, "Güneydeki deniz sınırı çizimi meselesinin tamamlanması (anlaşmaya varılması) teknik bir iştir. Herhangi bir siyasi hedef gütmediği gibi Lübnan'ın dış politikası ile de çelişmemektedir." ifadelerini kullandı.

Söz konusu açıklamanın, İsrail Başbakanı Yair Lapid'in, bugün anlaşmayı imzalarken, varılan anlaşma neticesinde Lübnan'ın İsrail'i tanıdığı şeklindeki iması sonrasında gelmesi dikkati çekti.

Lübnan ve İsrail basınında müzakerelerin sonuçlanmasından bu yana sürekli, iki ülke arasında kısmen bir normalleşme sürecine girildiği dillendiriliyor.

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn ise her defasında İsrail ile iş birliği olmayacağını ve normalleşmenin gerçekleşmeyeceğini ifade ediyor.

İsrail ve Lübnan, ABD'nin arabuluculuğunda uzlaşı sağlanan deniz sınırlarının çizilmesine ilişkin anlaşmayı bugün imzalamıştı.

Lübnan ve İsrailli heyetler, Lübnan'ın güneyindeki Nakura bölgesindeki Birlemiş Milletler Geçici Görev Gücü'ne ait karargahta yan yana gelmeden ayrı salonlarda anlaşma nüshalarını takas edecek.

Anlaşmanın ABD'nin tarafların belirtilen hükümlere ilişkin mutabakatını içeren bildirimi gönderdiğinde yürürlüğe gireceği belirtiliyor.

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İsrail ile Lübnan arasında yaklaşık 860 kilometrekarelik deniz sahası anlaşmazlığı bulunuyor.

İki ülke de bu bölgenin kıta sahanlığında hak iddia ediyor. İsrail, Lübnan hükümetinin lisanslama sürecine başladığı 5 bloktan üçünün İsrail kıta sahanlığı sınır bölgesinde yer aldığını öne sürüyor. Lübnan tarafı ise tartışmalı bölgenin 2 bin 290 kilometrekare olduğunu savunuyor.

ABD arabuluculuğundaki dolaylı müzakereler, 5 Haziran 2022'de İsrail'in Kariş Gaz Sahası'ndan gaz arama ve çıkarma işlemlerini tamamlandığını duyurmasıyla hız kazanmıştı.

Etiketler : lübnan israil deniz sınırı anlaşması
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