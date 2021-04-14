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14 Nisan 2021 Çarşamba 11:00:00 - Güncelleme:14 Nisan 2021 Çarşamba 11:00:00

Lübnan ile İsrail arasında "Akdeniz" anlaşması

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Lübnan tarafından yapılan açıklamada, 'İsrail'le deniz sınırı müzakerelerinde tüm haklarımızı güvence altına alacak şekilde çalışıyoruz.' denildi

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, İsrail'le deniz sınırındaki münhasır ekonomik bölge anlaşmazlığını çözmek için yürütülen müzakerelerde ülkenin tüm haklarını güvence altına alacak şekilde çalıştıklarını açıkladı.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Avn, ülkeyi korumak için en iyi olanı belirlemeye özen gösterdiğini kaydetti.

Mevzuat ve İstişare Komisyonu'nun görüşüne göre 6433 sayılı kararda değişiklik taslağının, önemi ve sonuçları nedeniyle Bakanlar Kurulu'nun onayını gerektirdiğini aktaran Avn, konuyla ilgili bir yazıyı Bakanlar Kurulu'na gönderdiğini belirtti.

İstisnai onay talebine ekli olarak sunulan değişiklik taslağının yasal olabilmesi için Bakanlar Kurulu'nun onayı gerektiğini ve bu olmadan kabul edilemeyeceğini vurgulayan Avn, İsrail'le deniz sınırındaki münhasır ekonomik bölge anlaşmazlığını çözmek için yürütülen müzakerelerde ülkenin tüm haklarını güvence altına alacak şekilde çalıştıklarını ifade etti.

Lübnan Kamu İşleri ve Ulaştırma Bakanı Mişel Neccar, dün başkent Beyrut'ta düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın deniz sınırıyla ilgili 6433 sayılı kararnamede birtakım değişiklikler olduğuna dair Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'ne 5 Eylül 2020'de açık bir mektup gönderdiğini hatırlatmıştı.

Neccar, "Lübnan'ın güneyindeki münhasır ekonomik bölgesiyle ilgili 6433 sayılı kararnamenin değişikliğine ilişkin taslağı bugün imzaladım. Taslak artık Başbakanlık Genel Sekreterliğinin elinde. Başbakan Hassan Diyab da imzalayacağını söyledi." demişti.

İsrail de Lübnan'ın deniz sınırlarını tek taraflı olarak belirlemek için atacağı tüm adımlara benzer şekilde karşılık vereceğini duyurmuştu.

6433 sayılı kararname ve iki ülke arasındaki sınır anlaşmazlığı

Lübnan, 2011 yılında güney ve kuzeybatısındaki karasularında münhasır ekonomik bölgelerini konu alan 6433 sayılı kararnameyi çıkarmıştı.

Lübnan ordusu da 2019 yılında, ülkenin güneyindeki karasularına 1430 kilometrekarelik alan artıracak şekilde İsrail'le deniz sınırlarında değişikliğe gidilmesi önerisinde bulunmuştu.

Bu hamleyle iki ülke arasında yaklaşık 860 kilometrekarelik tartışmalı deniz sahası, 2 bin 290 kilometrekareye çıkmış olacak.

İki ülke de bu bölgenin kıta sahanlığında hak sahibi oldukları iddiasında bulunuyor. İsrail, Lübnan hükümetinin lisanslama sürecine başladığı beş bloktan üçünün İsrail kıta sahanlığı sınır bölgesinde yer aldığını iddia ediyor.

İsrail ayrıca, Lübnan'ın 87 kilometre uzunluğundaki kara sınırında da Şeba Çiftlikleri ile diğer bazı bölgelerdeki işgalini sürdürüyor.

Lübnan ve İsrail arasındaki sınır ihtilafının çözümü için 2010'dan beri ABD'li yetkililerle süreci yöneten Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde İsrail'le hem kara hem deniz sınırlarını belirleme müzakereleri için "çerçeve anlaşmasına" varıldığını duyurmuştu.

BM himayesinde taraflar arasında Ekim 2020'de başlayan sınır anlaşmazlığını çözme müzakereleri kapsamında 2 Aralık'ta gerçekleşmesi beklenen 4'üncü tur belirsiz bir tarihe ertelenmişti.

Etiketler : lübnan israil anlaşma
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