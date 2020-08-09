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09 Ağustos 2020 Pazar 11:51:00 - Güncelleme:09 Ağustos 2020 Pazar 12:44:00

Lübnan Enformasyon Bakanı, Lübnan halkından özür dileyerek hükümetteki görevinden istifa etti

Kaynak: AA

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Lübnan Enformasyon Bakanı Menal Abdussamed, Lübnan halkından özür dileyerek hükümetteki görevinden istifa etti.

Lübnan Enformasyon Bakanı Menal Abdussamed, Lübnan halkından özür dileyerek hükümetteki görevinden istifa etti.

Abdussamed, yaptığı televizyon konuşmasında, "Beklentilerini karşılayamadığımız Lübnanlılardan özür diliyorum. Kısa vadede değişim olacağı yok. Beyrut Limanı'ndaki felaketten sonra halkın beklentilerini karşılayacak bir durum kalmadığından hükümetteki görevimden istifa ediyorum." ifadelerini kullandı.

İSTİFA EDEN MİLLETVEKİLİ SAYISI 5 OLDU

Öte yandan ülkenin resmi haber ajansı NNA, milletvekili Nime Efram'ın da Beyrut'u sarsan şiddetli patlamaya tepki olarak istifa ettiğini aktardı.

Böylece Lübnan'da Beyrut Limanı'ndaki patlamanın ardından istifa eden milletvekili sayısı 5'e yükseldi.

Hristiyan Ketaib Partisi Genel Başkanı Sami Cemayel, Beyrut Limanı'ndaki patlamaya tepki olarak partisinin parlamentodaki 3 vekilinin istifasını açıklamıştı.

Bağımsız milletvekili Paula Yakubyan da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, patlamaya tepki olarak istifasını sunduğunu belirterek, tüm milletvekillerini toplu istifaya çağırmıştı.

BEYRUT LİMANI'NDAKİ PATLAMA

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm kenti sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti. Patlamada, 158 kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 6 bin kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 yıldır Beyrut Limanı'ndaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitrat maddesinin yol açtığını söylemişti.

Bu açıklamanın ardından sosyal medyanın yanı sıra Lübnan ve dünya basınında birçok soru ve ihmal iddiaları gündeme geldi.

Patlama özelliği olan 2 bin 750 tonluk amonyum nitratın neden 6 yıldır limanda tutulduğu merak konusu oldu.

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