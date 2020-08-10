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10 Ağustos 2020 Pazartesi 17:46:00 - Güncelleme:10 Ağustos 2020 Pazartesi 19:42:00

Lübnan Başbakanı Hassan Diyab istifa etti

Kaynak: AA-DHA

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Lübnan'da Beyrut Limanı'ndaki patlamanın ardından zor günler geçiren Başbakan Hassan Diyab, istifa etti.

Lübnan Başbakanı Hassan Diyab, Beyrut Limanı'ndaki şiddetli patlamanın ardından gelen yoğun baskılar üzerine istifa etti

Lübnan Hükümeti Bakanlar Kurulu Toplantısı, Başbakan Hassan Diyab'ın başkanlığında yapıldı. Kritik toplantı öncesinde açıklamalarda bulunan Haberleşme Bakanı Talal Havvat, hükümetin istifasının kesinleştiği yönünde iddialarda bulunmuştu. Havvat, şayet hükümetin istifa etmemesi durumunda kendisinin istifa edeceğini söylemişti.

Toplantı sonrası, Sağlık Bakanı hükümetin istifa ettiğini duyurdu.

İstifa haberinin ardından, Meclis binasının önünde toplanan gruplar Meclis binasına taş atmaya başladı. Lübnan polisi ise göstericilere gazla karşılık verdi.

BEYRUT LİMANI'NDAKİ PATLAMA

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm kenti sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti. Patlamada, 158 kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 6 bin kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 yıldır Beyrut Limanı'ndaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitrat maddesinin yol açtığını söylemişti.

Bu açıklamanın ardından sosyal medyanın yanı sıra Lübnan ve dünya basınında birçok soru ve ihmal iddiaları gündeme gelmişti.

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