VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Hakeme saldırı iddianamesi hazırlandı
İşgalci İsrail kana doymuyor... Hastanenin boşaltılmasını istedi
İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası'nın rezervleri rekor kırdı!
Alınan kararlar meyvesini verdi... 2021'den bu yana bir ilk!
Londra'da BP'ye Gazze protestosu
14 Aralık 2023 Perşembe 14:23:00 - Güncelleme:14 Aralık 2023 Perşembe 14:23:00

Londra'da BP'ye Gazze protestosu

Kaynak: AA

ABONE OL

İsrail'in Gazze açıklarında doğal gaz arama izni verdiği BP, Londra'da protesto edildi. Protestocular "Kazancınız kana bulandı", "BP'yi kapatın" ve "Özgür Filistin" sloganları attı.

İngiliz enerji şirketi British Petroleum (BP), İsrail'le Gazze açıklarında doğal gaz arama işbirliği yaptığı gerekçesiyle başkent Londra'da protesto edildi.

BP'nin Londra'daki merkezi önünde toplanan vatandaşlar, İsrail'in Gazze açıklarında doğal gaz arama lisansı verdiği 6 firma arasında yer alan şirketi protesto etti.

"İşgal edilmiş ve çalınmış topraklarda petrol ve doğal gaz aramak kurumsal değer ve etik değerlerinizle nasıl örtüşüyor?" ve "BP soykırımı körüklüyor" yazılı pankartlar taşıyan protestocular, yerel saatle 08.30'da şirket merkezinin önünde toplanarak girişleri kapattı.

Protestocular "Kazancınız kana bulandı", "BP'yi kapatın" ve "Özgür Filistin" sloganları attı.

Eylemi organize eden Fossil Free London grubunun açıklamasına göre eylem, Filistinlilerin sesini duyurmak, iklim değişikliğine dikkati çekmek ve "iklim sömürgeciliğine" işaret etmek için BP çalışanlarının işe giriş saatinde düzenlendi.

Etiketler : londra bp protesto gazze
Aleyna Solaker'in yeni projesi belli oldu

Aleyna Solaker'in yeni projesi belli oldu
"Hayatımdan 'imkansız' kelimesini çıkarttım"

"Hayatımdan 'imkansız' kelimesini çıkarttım"
İlişkide sevgi önemli

İlişkide sevgi önemli
BRICS+ Fashion Summit'te Türkiye'yi Arzu Kaprol temsil etti

BRICS+ Fashion Summit'te Türkiye'yi Arzu Kaprol temsil etti
Fahriye Evcen setlere dönmek istiyor

Fahriye Evcen setlere dönmek istiyor
En büyük destekçisi ailesi

En büyük destekçisi ailesi
Kaza sonrası ilk paylaşım

Kaza sonrası ilk paylaşım
Telif için mücadeleye devam

Telif için mücadeleye devam
Fenomen Eylül Öztürk aylık kazancını açıkladı

Fenomen Eylül Öztürk aylık kazancını açıkladı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX