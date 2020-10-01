  • BIST
    1153.29
  • Dolar
    7,7130
  • Euro
    9,0662
  • Altın
    470,6840
İstanbul
14 / 22
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Yeni yasama yılı başladı
Afrin'de bomba yüklü araçla saldırı!
Bakan Albayrak'tan 'Borsa İstanbul' paylaşımı
Gaziantep'te motosiklet bariyere çarptı: Ali Can ve Cahit öldü
Macaristan ve Polonya'dan AB'ye tepki!
Londra Belediye Başkanı Han, Suudi Arabistan'ın ev sahipliğindeki U20 zirvesine katılmayacak
Bodrum'da park halindeki otomobilde yangın
Bodrum açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem
AYM, CHP'nin çoklu baro sistemini getiren kanunun iptal istemini reddetti
Meclis açılışında konuşan Başkan Erdoğan'dan 'Haydut' Ermenistan'a resti çekti: Sizi kurtaramayacak
Rus muhalif Navalnıy: Bu suçun arkasında Putin var
Schumann: Türkiye'nin kalkınması Almanya'nın milli menfaatleri için de önemli
Azerbaycan'ın Ermenistan'a karşı savaşında gizli silahı, hedefine ölüm dalışı yapan kamikaze drone'l ...
Elektronik harbin yeni silahı açıklandı: Füze, İHA ve toplara hedefini şaşırtacak!
EBRD Başekonomisti Kelly: Ticaretin yön değiştirmesi Türkiye için avantaj olabilir
Azerbaycan'dan işgalci Ermenistan'a ültimatom! "Misliyle karşılık veririz"
Rusya'da koronavirüs bilançosu: Vaka sayısı 1 milyon 185 bini aştı
Bayramov ile Amreyev telefonda görüştüler: Azerbaycan'a destek yinelendi
Havayolu şirketi erkek sanıp uçağa alınmayan Rus halterciden özür diledi
Azerbaycan ordusu, ele geçirilen Ermenistan'a ait araç ve teçhizatları paylaştı
Afganistan'da bombalı saldırılar: 9 ölü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, yarın İtalya'ya gidiyor
Uzay İstasyonu'ndaki sızıntısının kaynağı Rusya çıktı
Saakaşvili'den, Azerbaycan'a destek! Ermenistan çılgına döndü
01 Ekim 2020 Perşembe 14:38:00 - Güncelleme:01 Ekim 2020 Perşembe 14:38:00

Londra Belediye Başkanı Han, Suudi Arabistan'ın ev sahipliğindeki U20 zirvesine katılmayacak

Kaynak: AA

ABONE OL

Daha önce New York, Los Angeles ve Paris Belediye Başkanları Suudi Arabistan'daki hak ihlallerini gerekçe göstererek zirveyi boykot edeceklerini açıklamıştı. Londra Belediye Başkanı Sadık Han, New York, Los Angeles ve Paris Belediye Başkanları gibi Suudi Arabistan'ın G20 dönem başkanlığı çerçevesinde bu hafta ev sahipliği yaptığı uluslararası zirveye katılmayı ve temsilci göndermeyi reddetti.

Guardian'ın haberine göre, kampanya grupları, Suudi Arabistan'daki siyasi mahkumların içinde bulunduğu zor durumu protesto etmek için dünya çapında belediye başkanlarının çarşamba günü Riyad'da başlayan ve 3 gün sürecek Urban 20 Zirvesi'ne (U20) katılmamaları çağrısı yaptı.

İlk etapta zirveye programındaki yoğunluğu gerekçe göstererek şahsen katılamayacağını belirten Londra Belediye Başkanı Han, daha sonra ekibine online etkinliğe katılmamaları talimatı vererek bu konudaki belirsizliği ortadan kaldırdı.

Han, Suudi hükümetine destek verdiğine dair herhangi bir çıkarımın yapılmasını istemediğini de kaydetti.

Los Angeles Belediye Başkanı Eric Garcetti ve New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, Suudi Arabistan'daki kadın haklarının durumundan duydukları endişe nedeniyle zirveye katılmama kararı almışlardı.

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo da etkinliğe katılmayacağını açıklamıştı. Hidalgo, Suudi Arabistan'ın 2019'da Paris'in onursal vatandaşı ilan edilen kadın hakları aktivisti Luceyn el-Hezlul'u cezaevinde tutmayı sürdürmesi nedeniyle zirveye katılmayı aklından bile geçiremeyeceğini söylemişti.

De Blasio da geçen hafta "Küresel Kovid-19 salgını, dünya çapında şehirlerin doğru olanı savunurken bir arada çalışmasının ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Haksızlıklara karşı konuşmadan dünyaya rehberlik edemeyiz. İklim değişikliğiyle mücadele, barışı ilerletmek ve insan haklarını korumak için bir arada durmalıyız. Dünyanın diğer şehirlerindeki mevkidaşlarıma bu yılki U20'den çekilmeleri çağrısı yapıyorum." açıklamasında bulunmuştu.

Kampanya, çoğunun merkezi ABD'de olan gruplar tarafından yürütülüyordu. Bu gruplar arasında Codepink ve Freedom Forward bulunuyordu.

Codepink, Han'ı bugünkü açıklamasından ötürü kutladı. Grup, zirvenin, Suudi Arabistan'ın ülke içinde ve Yemen'de işlediği insan hakları ihlalleri ve savaş suçları nedeniyle boykot edilmesi çağrısı yaptığını da duyurdu.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER