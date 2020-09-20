  • BIST
    1111.96
  • Dolar
    7,5575
  • Euro
    8,9826
  • Altın
    473,9300
İstanbul
18 / 22
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bugün Antalya... Sahildeki görüntü şaşkına çevirdi
AB büyük teknoloji şirketleri için katı kurallar getiriyor
Navalni tedavi gördüğü hastanede yürüdüğü bir fotoğrafı paylaştı
Irak'tan, Kazımi'nin Ankara ziyaretine ilişkin açıklama
İran Meclis Başkanı, Ruhani hükümetini "pasif" kalmakla suçladı
Türkiye'ye övgü: Koronavirüs tedbirlerinden etkilendim
Bakan Koca'dan 'grip' uyarısı!
MSB: Eylem hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi
Rus uçakları, İdlib'in güneyini bombalıyor
Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder yeniden bir arada
Mesut Yılmaz'ın sağlık durumu ile ilgili yeni açıklama!
Fenerbahçe'den transfer hamlesi! Okaka ile her konuda anlaştı
Bakan duyurdu: Artık hepsi tek çatı altında olacak
ABD'de başkanlık seçimi kaosa yol açabilir
İsrail'in Orta Doğu'ya entegrasyon hamleleri ve değişen milli güvenlik algısı
"Ayşehanım" yer fıstığı tohumu ABD'ye rakip! Hastalıklara daha dayanıklı
Rus Tu-160 bombardıman uçağından rekor uçuş!
Başkan Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı ile bir araya geldi
Yerli video konferans uygulaması ilk sınavdan geçti
Dünya genelinde ağır bilanço: Koronavirüs vaka sayısı 31 milyonu aştı
Belçika'da koronavirüs vaka sayısı 100 bin sınırını geçti
"HDP'den Kürtlere dost olmaz"
Kaybolan emanet altınlar bulundu; gözyaşlarına hakim olamadı
Kaçakçılıkla mücadele kapsamında 2 milyarlık kaçak eşya yakalandı
20 Eylül 2020 Pazar 14:17:00 - Güncelleme:20 Eylül 2020 Pazar 14:23:00

Liverpool Belediye Başkanı Rothery'den Türkiye'ye övgü: Koronavirüs tedbirlerinden etkilendim

Kaynak: AA

ABONE OL

İngiltere'nin Liverpool Belediye Başkanı Anna Rothery, tatil için Muğla'yı tercih etti. Türkiye'de ve Muğla'da koronavirüse karşı alınan tedbirlerden etkilendiğini belirten Rothery, "Fethiye'nin, seyahat edenler için güvenli bir bölge olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Tatil için Muğla'nın Fethiye ilçesini tercih eden Liverpool Belediye Başkanı Anna Rothery, Türkiye'nin aldığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinden övgüyle bahsetti.

İlçenin turistik Ölüdeniz Mahallesi'ndeki bir otelde konaklayan Rothery, tatili süresince yamaç paraşütü yaptı, mavi tura katıldı. İlçenin tarihi ve turistik alanlarını da gören Rothery, Türkiye'den mutlu ayrıldı.

Rothery, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk kez 20 yıl önce geldiği Türkiye'nin çok güzel bir coğrafyaya sahip olduğunu söyledi.

Fethiye ve Ölüdeniz'den tekneyle açılmanın harika bir duygu olduğunu anlatan Rothery, adaların güzelliği ve denizin berraklığından etkilendiğini dile getirdi.

Yıllar önce Fethiye'ye geldiğinde yamaç paraşütü yapılacak bir alan, şimdi ise birçok pist bulunduğunu belirten Rothery, "Babadağ'da epey gelişme gördüm. Yeni bir işletme var artık. Yeni atlama pistleri oluşturulmuş, çok daha fazla insan var. Yamaç paraşütü yapma fırsatım oldu, çok keyif aldım. Ülkeme döndüğümde herkese 'Kesinlikle yamaç paraşütü yapın.' diyeceğim." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin yaşanılabilir bir ülke olduğunu vurgulayan Rothery, birçok İngiliz vatandaşının bundan dolayı Türkiye'de yaşamayı tercih ettiğini belirtti.

KOVİD-19 TEDBİRLERİNDEN ETKİLENDİ

Rothery, Kovid-19'a karşı Türkiye'de alınan önlemlerin de çok güzel olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Kovid-19 tedbirlerinin bu kadar yüksek olmasından oldukça etkilendim. Hijyen kuralları, herkesin maske takması, sokakların temiz oluşu, sandalyelerin, masaların gün içerisinde defalarca kez dezenfekte edilmesi... Tedbirlerin hem kaldığım otelde hem de Fethiye'de, Ölüdeniz'de hatta sahillerde bile uygulanması oldukça etkileyici. Fethiye'nin, seyahat edenler için güvenli bir bölge olduğunu düşünüyorum. Türk insanının sıcakkanlılığını çok seviyorum. Türkiye'den ülkeme mutlu dönüyorum. Ne zaman Türkiye'ye gelsem kendimi evime gelmiş gibi hissediyorum. Buradaki aile kavramı, çocuklara verilen önem hoşuma gidiyor. Burası güzel bir ülke, Türk insanı çok nazik ve misafirperver."

EN ÇOK OKUNAN HABERLER