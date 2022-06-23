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23 Haziran 2022 Perşembe 13:13:00 - Güncelleme:23 Haziran 2022 Perşembe 13:13:00

Litvanya Rusya'nın yaptırım tehdidine meydan okudu

Kaynak: TRT Haber

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Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Rusya'nın yaptırım tehdidine meydan okudu. Nauseda, Avrupa Birliği'nin (AB) Moskova'ya yeni yaptırımlar getirmesi durumunda Rusya'nın Kaliningrad dış bölgesine transit geçişi yasaklanan malların listesini genişletmeye hazır olduklarını söyledi.

İngiliz basınına konuşan Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, ülkesinin Rusya'nın getirebileceği her türlü olası misilleme önlemiyle yüzleşmeye hazır olduğunu söyledi.

TRT Haber'in aktardığına göre Nauseda, "Biz hazırız ve Rusya'nın BRELL (elektrik şebekesi) sisteminden kopma gibi dostça olmayan eylemlerine hazırız" dedi.

Cumhurbaşkanı, transit kısıtlamaların Litvanya'nın egemen bir hareketi olmadığını, yalnızca Ukrayna'da devam eden ihtilaf nedeniyle Moskova'ya karşı getirilen AB yaptırımlarının uygulanması olduğunu vurguladı.

"Avrupa Birliği'nin desteğini hissediyoruz, çünkü bu Avrupa Birliği tarafından verilmiş bir karardır" diyen lider, bloğun Rusya'ya yeni kısıtlamalar getirmesi durumunda ülkenin yasaklı mallar listesini genişletmeye hazır olduğunu da sözlerine ekledi.

Litvanya, AB Dış Bölgesi olarak tanımlanan Rusya'nın Kaliningrad bölgesi üzerinden yaptırım ürünlerinin geçişini yasaklama kararı Rusya tarafından tepkiyle karşılandı.

Kaliningrad, Rusya'nın Rusya ile kara bağlantısı olmayan, Litvanya ile Polonya arasında Baltık Denizi kıyısında yer alan Rus toprağı.

Etiketler : Kaliningrad Rusya AB Dış Bölgesi
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