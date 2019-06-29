Liderlere nükleer anlaşma çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ve Almanya ile İran arasında 2015'te imzalanan ancak ABD'nin tek taraflı çekildiği nükleer anlaşmanın sürdürülmesi ve Körfez'deki gerilimin azaltılması çağrısında bulundu.

ENDİŞE KAYNAĞI

Guterres, Osaka'da yaptığı açıklamada, İran'la yapılan nükleer anlaşmanın bir istikrar faktörü olduğunu belirterek, “Bu anlaşmayı korumanın çok önemli olacağını” söyledi. Körfez'deki gerilimin azaltılması ve olası bir çatışmadan kaçınılmasını talep eden Guterres, bölgede muhtemel bir çatışmanın, G-20'ye katılan liderler için büyük bir endişe kaynağı olduğunu ifade etti.

ADİL REFORMLAR

Genel Sekreter Guterres, G-20 ülkelerine, küresel finansal güvenlik ağını güçlendirmek ve küresel ekonominin direncini artırmak için adil ve istikrarlı reformlar konusunda harekete geçme ve “eşit büyümeyi teşvik etme” çağrısı da yaptı. Dünya birtakım büyük sorunları çözme konusunda ilerleme kaydetmiş olsa da bu durumun yeterince hızlı gerçekleşmediğini vurgulayan Guterres, iyi planlar ve vizyon olsa da “düşünmeye değil harekete geçmeye” ihtiyaç olduğunu belirtti.