  • BIST
    1087.62
  • Dolar
    7,3963
  • Euro
    8,7796
  • Altın
    471,4990
İstanbul
20 / 27
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan, İtalya Başbakanı Conte ile görüştü
Kardeş ülke Azerbaycan'dan Türkiye'ye 'Doğu Akdeniz' desteği
Koronavirüs tedbirleri devam ediyor... Kars'ta bir köy karantinaya alındı
Yemen'deki siyasi partilerden İsrail-BAE anlaşmasına sert tepki: Siyonist oluşumla normalleşmeyi kın ...
ABD'de Kovid-19 bilançosu artıyor! Ölü sayısı 173 bini aştı
Bernard Mensah resmen Beşiktaş'ta!
Bakan Albayrak: Türkiye bu krizden güçlenerek çıkacaktır
Fas ve Libya'da koronavirüsten can kaybı artıyor
Gençlerbirliği'nin sportif direktörü Mustafa Kaplan oldu
İpler tamamen koptu! Terör örgütü PKK'da petrol paylaşımı kavgası
Trabzonspor'da Marlon sağlık kontrolünden geçti
TikTok krizi sürüyor! İsveç devlet televizyonu çalışanlarına TikTok kullanmayı yasakladı
Bakan Akar'dan Libya'da kritik mesajlar
Akılalmaz olay! 2 kişiyi öldürdü! 3 kişiyi yaraladı! "Ciğerini soğutmak için" dondurma yedi
"Denize nazır" Asırlık kaleler ilk günkü ihtişamını koruyor
Gençlerbirliği Salih Dursun'u kadrosuna kattı!
Başkan Erdoğan Vahdettin Köşkü'nde Kırgızistan Meclis Başkanı Cumabekov'u kabul etti
Bursa'da orman yangını...Alevler villalara yaklaşıyor
Afganistan'da bombalı saldırıda 3 asker öldü
Mustafa Cengiz: Beşiktaş ilgileniyorsa biz çekiliyoruz dedik!
Bakan Albayrak'tan 17 Ağustos paylaşımı
"Dünyada en fazla ciro yapan savunma şirketleri listesine 7 şirketimiz girdi"
Van'dan acı haber: 1 korucumuz şehit düştü
MSB: İdlib'de Türk konvoyuna hain saldırı
17 Ağustos 2020 Pazartesi 15:26:00 - Güncelleme:17 Ağustos 2020 Pazartesi 15:40:00

Libya'ya giden Bakan Akar'dan ilk açıklama: Libya Libyalılarındır' diyerek BM tarafından tanınan meşru hükümetin yanındayız

ABONE OL

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Libya Libyalılarındır diyerek BM tarafından tanınan meşru hükümetin yanındayız. Libyalı kardeşlerimizi haklı davalarında desteklemek suretiyle istenilen sonuçlara ulaşacağımıza inanıyoruz" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Libyalı kardeşlerimizi haklı davalarında desteklemek suretiyle istenilen sonuçlara ulaşacağımıza inanıyoruz" dedi. Akar, "'Libya Libyalılarındır' diyerek BM tarafından tanınan meşru hükümetin yanındayız" ifadesini kullandı.

Milli Savunma Bakanı Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile gittiği Libya'nın başkenti Trablus'ta Güvenlik, Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası kapsamında yapılan eğitim ve danışmanlık faaliyetlerini yerinde inceledi.

Savunma Güvenlik İşbirliği ve Eğitim Yardım Danışma Komutanlığı'ndaki inceleme ve denetlemelerinin ardından Akar ve Orgeneral Güler, personel ile öğle yemeğinde bir araya geldi. Yemeğin ardından personele hitap eden Akar, eğitim, iş birliği ve danışma görevlerindeki başarılarından dolayı tebrik etti.

Çalışmaların aynı şekilde devam edeceğini dile getiren Akar, şunları söyledi:

"Önümüzdeki dönemde de Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda, Libya'nın birliği, bütünlüğü, rahatı, huzuru için ateşkesin kalıcı hale dönüştürülmesi ve Libya'nın bir bütün olarak varlığını gerçekleştirebilmesi için dün olduğu gibi bugün de elimizden gelen her türlü gayreti gösterdik, göstermeye devam edeceğiz. Bu konuda Katarlı kardeşlerimiz de bizimle beraberler. Sayın Katarlı Bakan kardeşim de bu konuda her türlü fedakarlığı yaptı ve yapmaya da devam ediyor. Libyalı kardeşlerimizi haklı davalarında desteklemek suretiyle istenilen sonuçlara ulaşacağımıza inanıyoruz."

'BİRÇOK FİTNE, FESAT, ÇEŞİTLİ GİRİŞİMLER VAR'

Personele fedakar ve özverili çalışmalarına devam etmeleri talimatında bulunan Akar, şöyle devam etti:

"Türkiye olarak 500 yıllık geçmişimiz, ortak kültürümüz, tarihimiz olan Libyalı kardeşlerimize elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz. İnşallah sonuçta da başarılı olacağız. Birçok fitne, fesat, çeşitli girişimler var. Bunların hiçbirine boyun eğmeden, 'Libya Libyalılarındır' diyerek Libya'nın BM tarafından tanınan meşru hükümetinin yanındayız. Buna da devam edecek ve inşallah bize verilen vazifeyi başaracağız."

EN ÇOK OKUNAN HABERLER