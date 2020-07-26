Libya'nın UMH ordusu sözcüsü Kanunu: "Operasyonlarımız devam edecek"
Kaynak: IHA
Askeri operasyonların Libya topraklarının tamamında kontrolün sağlamasına kadar devam edeceğini vurgulayan Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ordusu sözcüsü Albay Muhammed Kanunu Sirte çevresindeki durumların planlandığı gibi gittiğini ve Libya ordusunun Yüksek Komutanının talimatını beklediklerini söyledi.
UMH ordusu sözcüsü Albay Muhammed Kanunu yaptığı açıklamada, Sirte çevresindeki durumların planlandığı gibi gittiğini ve Libya ordusunun Yüksek Komutanının talimatını beklediklerini söyledi. Askeri operasyonların Libya topraklarının tamamında kontrolün sağlanmasına kadar devam edeceğini vurgulayan Kanunu, "Tüm Libya şehirlerini temizlemek için askeri operasyonları sürdüreceğiz" dedi.
Kanunu, Cufra ve Sirte’nin ’kırmızı çizgi’ olduğunu söyleyip Libya’ya askeri müdahale sinyali veren Mısır Cumhurbaşkanı Abdel Fattah el-Sisi’ye yanıt vererek, "Sadece meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti kırmızı çizgileri belirtiyor" dedi. Kanunu ayrıca, "Zafer Yolları" askeri harekatını başlatmak için talimatları beklediklerini vurguladı.
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