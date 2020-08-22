  • BIST
    1109.88
  • Dolar
    7,3410
  • Euro
    8,6419
  • Altın
    457,8180
İstanbul
20 / 31
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
ÖSYM Başkanı Halis Aygün açıkladı: YKS sonuçlarını önümüzdeki hafta açıklayacağız
Savaş başlatanlar ve savaşı destekleyenler ateşkese uyacaklar mı?
Başkan Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü
ABD'den Rusya ve Çin'e gözdağı: Müsaade etmeyeceğiz
Komada olan Rus muhalif Aleksey Navalni'yi taşıyan uçak Berlin'e indi
Yılın ilk yedi ayında 440 bin 103 adet otomobil üretildi
Ünlü gitarist Jack Sherman hayatını kaybetti
Krizin her geçen gün tırmandığı Mali, Jeopolitik ve ekonomi-politik etkileşimler gölgesinde
Büyük Birlik Partisi lideri Mustafa Destici'den müjde açıklaması: Destek vermeye devam edeceğiz
İran'da Kovid-19 sebebiyle ölenlerin sayısı 21 bine dayandı
Göztepe Alper Potuk için devrede
"Bana bulaşmaz demeyin" mesajı verdi, 3 gün sonra hayatını kaybetti
13 cinayet, 50'den fazla tecavüz... Mağdurların ifadeleri kan dondurdu
Beşiktaş'ın borcu açıklandı
Yüzyılın Barış Planı mı, İsrail'e kayıtsız şartsız teslimiyet mi?
Terör örgütlerine nefes almak yok! Terörle mücadelede son 5 yılda 8 bin 650 terörist etkisiz hale ge ...
Darbenin arkasında kimler var? Mali'deki darbenin perde arkası
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Ülkemizin başarısıyla gururlanamayanlar, sevinemeyenler var
Bakan Soylu bu sözlerle duyurdu: Fay yasası geliyor
Yunan haddini aşıyor: Adaları Türkiye'ye karşı silahlandırıyorlar
HAVELSAN'dan Milli Muharip Uçak açıklaması: Savunma Sanayii Başkanlığı ve TUSAŞ'la görüşüyoruz
Afganistan'da peş peşe bombalı saldırı
Bakan Pakdemirli açıkladı! Denizlerde av sezonu tarihleri belli oldu
Umumi tuvaletler riskli!
22 Ağustos 2020 Cumartesi 13:48:00 - Güncelleme:22 Ağustos 2020 Cumartesi 13:48:00

Libya'nın BM Daimi Temsilcisi: Savaş başlatanlar ve savaşı destekleyenler ateşkese uyacaklar mı?

Kaynak: AA

ABONE OL

BM Daimi Temsilcisi Tahir es-Sunni, Libya hükümetinin ateşkese yönelik her türlü manevra ve tehdidi reddettiğini açıkladı. Sunni, "Trablus'a karşı savaş başlatanlar ve savaşı destekleyenler ateşkese uyacaklar mı? Göreceğiz. Ancak her türlü manevra ve tehdidi reddediyoruz." açıklamasında bulundu.

Sunni, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Trablus'a karşı savaş başlatanlar ve savaşı destekleyenler ateşkese uyacaklar mı? Göreceğiz. Ancak her türlü manevra ve tehdidi reddediyoruz." ifadelerini kullandı.

Ateşkesin, Libya hükümetinin barışçıl bir çözüm için ilk girişimi olmadığını ve bugüne kadar tüm samimi girişimleri memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden Sunni, istikrarın kapılarının Libya'daki tüm taraflar ve bölgeleri kapsayan bir diyalog yoluyla açılacağını vurguladı.

Sunni, başkanlık ve parlamento seçimlerinin BM ve uluslararası gözetim altında yapılması için anayasal bir temel üzerinde anlaşmanın önemine işaret etti.

Sunni ayrıca, geçiş süreci adaletinin sağlanması ve savaş suçu işleyenlerden hesap sorulması, işlenen suçların zaman aşımına uğramaması gerektiğini vurguladı.

- LİBYA'DA TARAFLARIN ATEŞKES ÇAĞRISI

Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac, dün "milli ve siyasi sorumluluğunun, ülke ve bölgenin içinde bulunduğu durumun ve salgın şartlarının gereği olarak, ülkedeki tüm askeri güçlere derhal ateşkes yapılması ve askeri operasyonların durdurulması talimatı" vermişti.

Serrac, fiili bir ateşkes için Sirte ve Cufra'nın silahtan arındırılmış bölgeler olması, yabancı ve paralı askerlerin ülkeden çıkması gerektiğine dikkati çekerken, tüm Libyalıların üzerinde anlaşacağı Anayasa hükümlerine uygun olarak, Başkanlık Konseyi ve genel seçimlerin gelecek mart ayında yapılması çağrısını yinelemişti.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in siyasi müttefiki Tobruk Temsilciler Meclisi (TM) Başkanı Akile Salih de Serrac'ın yaptığı ateşkes açıklamasıyla eş zamanlı şekilde "acil bir ateşkes ve Sirte'nin yeni kurulacak Başkanlık Konseyi'ne geçici olarak ev sahipliği yapması" çağrısında bulunmuştu.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER