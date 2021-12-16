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16 Aralık 2021 Perşembe 14:00:00 - Güncelleme:16 Aralık 2021 Perşembe 14:00:00

Libya'dan petrol ve doğal gaz açıklaması: Türkiye faaliyet göstersin

Kaynak: AA

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Libya Enerji ve Doğal Kaynaklar Komitesi Başkanı İsa Muhammed El Aribi, Türkiye gibi büyük bir Müslüman ülkenin desteğine her zaman ihtiyaç duyduklarını söyledi. Aribi, Türkiye'nin petrol, doğalgaz ve elektrik enerjileri alanında bölgelerinde faaliyet göstermesini arzuladıklarını belirtti.

Altunyıldız, görüşmede, Türkiye Libya parlamentoları ve kurumları arasındaki ilişkilerin kapsamlı iş birlikleriyle güçlenerek devam edeceğine inandığını söyledi. İki ülke arasındaki ilişkilerin köklü bir geçmişe sahip olduğunu belirten Altunyıldız, 1951'de bağımsızlığını kazanan Libya Devleti'ni ilk tanıyan devletlerden birinin de Türkiye olduğunu anımsattı.

Libya bağımsızlığını kazanmasının ardından iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerinin de hızlıca tesis edildiğini, Libya'daki ilk Türk Büyükelçisi Celal Karasapan'ın 4 Eylül 1953'te göreve başladığını aktaran Altunyıldız, şunları kaydetti:

"Batısı, doğusu, güneyi, kuzeyi fark etmeden Libya'nın tüm bölgelerini muhabbetle kucakladık ve kucaklamaya devam edeceğiz. Dostluğumuzun ve kardeşliğimizin yüzyıllar öncesine dayandığı Libyalı kardeşlerimizin haklarını muhafaza etmek, ihtiyaç duydukları her an onların yanında olmak önceliklerimiz arasında. Hiç şüphe yok ki devletler arasında zaman zaman görüş farklılıkları olabilir. Bizlere düşen, söz konusu görüş farklılıklarını kapsayıcı bir diyalog ortamını tesis ederek gidermek. Uzun dönemler boyunca tesis ettiğimiz sıcak yaklaşımın önümüzdeki dönemde de ticari ve ekonomik ilişkilerimize olumlu yansıyacağına şüphem yok."

Altunyıldız, Libya Devleti ve Libya halkı ne zaman ihtiyaç duyarsa dost ve kardeş ülkesi Türkiye'yi yanında bulacağını belirtti.

Libya Enerji ve Doğal Kaynaklar Komitesi Başkanı İsa Muhammed El Aribi ise Türkiye gibi büyük bir Müslüman ülkenin desteğine her zaman ihtiyaç duyduklarını söyledi. Türkiye'nin zor şartlarda Libya'nın yanında olmasından duydukları memnuniyeti dile getiren Aribi, "Türkiye'nin devrim sürecindeki desteğini unutmamız mümkün değildir. Özellikle de Bingazi'den başlayan bu devrim hareketi içerisinde Türkiye yanımızda yer almıştı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Bingazi'yi ziyaret ederek devrimcilere olan desteğini göstermiştir." dedi.

Aribi, Türkiye'nin petrol, doğalgaz ve elektrik enerjileri alanında bölgelerinde faaliyet göstermesini arzuladıklarını belirtti.

Etiketler : Türkiye Libya PETROL İsa Muhammed El Aribi
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