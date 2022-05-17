Libya'dan kritik Türkiye çıkışı

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17 Mayıs 2022 Salı 10:23:00 - Güncelleme:17 Mayıs 2022 Salı 10:23:00

Libya Başbakanı Dibeybe: Türkiye zor anlarda her zaman yanımızda oldu

Kaynak: AA

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Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Türk ve Libyalı iş adamlarını bir araya getiren buluşmanın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Dibeybe, Türkiye'nin zor anlarda her zaman Libya'nın yanında olduğunu belirtti. Dibeybe, 'Türkiye'nin kazanmış olduğu tecrübeyi biz de kendi ülkemizde uygulamak istiyoruz.' diye konuştu.

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinin (MÜSİAD) Trablus ofisi tarafından düzenlenen gala yemeği programında iki ülke ilişkilerine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Dibeybe, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin zor anlarda her zaman Libya'nın yanında olduğunu söyledi.

Türk ve Libyalı iş adamlarını bir araya getiren buluşmanın iki ülke arasında iletişimin geliştirilmesini sağladığını belirten Dibeybe, bu gelişmenin "gerçek bir ticari köprü oluşturduğunu" ifade etti.

Dibeybe, bu platformu mutluluk ve memnuniyet içerisinde karşıladığını, yapılan bu başlangıca hükümet olarak gerekli desteği vereceklerini söyledi.

Türkiye'yi kardeş ve ortak bir ülke olarak nitelendiren Dibeybe, "Türkiye geçmiş yıllar içerisinde çok büyük gelişimler kaydetti. Türkiye'nin yıllar içerisinde yapmış olduğunu bu gelişme ve bu gelişim süreci içerisindeki bu kazanmış olduğu tecrübeyi biz de kendi ülkemizde uygulamak istiyoruz." şeklinde konuştu.

Libya'yı bankacılık, altyapı, sanayi gibi birçok alanda geliştirmeyi ve yatırıma açık hale getirmeyi hedeflediklerini dile getiren Dibeybe, bu bağlamda Türk ve Libyalı iş adamları için gerekli fonların verilmesi noktasında destek sunacaklarını söyledi.

- DİBEYBE'DEN LİBYALI İŞ ADAMLARINI TÜRK MESLEKTAŞLARIYLA YARDIMLAŞMAYA DAVET

Dibeybe, Türkiye'nin gıda ve sağlık alanında kaydettiği gelişmelere işaret ederek, Libyalı iş adamlarına Türk meslektaşlarıyla yardımlaşma içerisinde olma çağrısında bulundu.

Öte yandan, ticaret ve yatırım için sabit ve istikrarlı bir ortama ihtiyaç duyulduğunu söyleyen Dibeybe, ülkesinin bu duruma adım adım ilerlediğini ifade etti.

MÜSİAD'ın Trablus ofisi bugün öğle saatlerinde Libya Ekonomi ve Ticaret Bakanı Muhammed el-Huveyc, Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Kenan Yılmaz ve MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı'nın katıldığı bir törenle açılmıştı.

LİBYA'DA BAŞBAKAN DİBEYBE'DEN İHA BİRİMİNE "ALARM DURUMUNA GEÇME" TALİMATI

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, insansız hava araçları (İHA) biriminin başkent Trablus çevresinde olabilecek şüpheli hareketlere karşı alarm durumuna geçme talimatı verdi.

Savunma Bakanı sıfatıyla Libya Hava Kuvvetleri Komutanlığına yazılı talimatta Dibeybe, "Böyle İHA birimi olarak başkent Trablus çevresinde olabilecek silahlı mekanizmalara karşı alarm durumunu ilan etmekle görevlendirildiniz." ifadesini kullandı.

İstikrarı sarsan her türlü şüpheli harekete karşı gerçek mühimmat kullanma yetkisi veren Dibeybe, talimatın bir hafta süresi olduğunu kaydetti.

Başbakan Dibeybe, bahsi geçen talimatın sebebine ilişkin bilgi vermedi ancak 14 Mayıs'ta bölgede silahlı gruplar arasında yaşanan çatışmalar sonucu elektrik santrallerinde hasar olmuştu.

Libya Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Abdullah el-Lafi, Başbakan Dibeybe ve Genelkurmay Başkanı Muhammed el-Haddad ile bir araya gelmişti.

Ülkede iki aydan fazladır Dibeybe ve Fethi Başağa'nın liderlik ettiği 2 ayrı hükümet bulunuyor. Bu durum ülkenin yeniden şiddet sarmalına girmesi endişelerini uyandırıyor.

Etiketler : Abdulhamid Dibeybe Dibeybe ve Fethi Başağa Abdullah el-Lafi
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