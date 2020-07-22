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22 Temmuz 2020 Çarşamba 08:27:00 - Güncelleme:22 Temmuz 2020 Çarşamba 08:27:00

Libya'dan flaş hamle... 'Bu bir savaş ilanıdır' deyip resti çekti: Tereddüt etmeyiz!

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Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa, Mısır Meclisinin darbeci Sisi'ye "Libya'ya müdahale" yetkisi vermesini "savaş ilanı" olarak nitelendirdi.

Bakan Başağa, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Mısır Meclisinin, silahlı kuvvetlerini batı sınırının dışına göndermek için dün verdiği onay, Libya'ya savaş ilanıdır ve Arap Birliği ve Birleşmiş Milletler (BM) anlaşmalarının ihlalidir." ifadelerine yer verdi.

Başağa, "Sınırlarımızın içindeki yabancı bir gücü düşman güç sayarız. Milletimizin egemenliğini, güvenliğimizi ve hürriyetimizi savunmaktan tereddüt etmeyeceğimizi ilan ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Mısır Meclisi, dün Sisi’ye, "ülkenin ulusal güvenliğini sağlamak için gerekli tüm önlemleri alma yetkisi verilmesi" yönündeki tasarıyı onaylamıştı.

BM NEZDİNDE MEŞRU LİBYA HÜKÜMETİNE KARŞI ALINAN KARAR

Mısır Meclisinin kararı, BM nezdinde meşru tek otorite olan Libya hükümetine karşı, ülkenin doğundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter yanlısı Tobruk Temsilciler Meclisinin, Mısır’ın Libya'ya askeri müdahalede bulunmasına yönelik talebinin ardından geldi.

Akile Salih’in başkanlığını yaptığı Tobruk Meclisinin açıklamasında, "Eğer Mısır hükümeti, Libya ve Mısır’ın güvenliği konusunda bazı tehlikeler görüyorsa, bölgedeki ulusal güvenliği sağlamak için Mısır ordusunun askeri müdahalesinden memnuniyet duyarız." ifadeleri kullanılmıştı. 

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