Kardeş ülkeden çarpıcı 'petrol ve gaz' açıklaması

Libya Ulaştırma Bakanı Muhammed Salim eş-Şehubi, petrol ve gaz enerji anlaşmalarında önceliğin her zaman Türkiye'de olacağını vurguladı.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre Libya'da istikrarın sağlandığına dikkat çeken Libya Ulusal Birlik Hükümeti'nin Ulaştırma Bakanı Muhammed Salim eş-Şehubi, ülkeyi yeniden inşa ettiklerini belirterek, Türklerin tüm alanlarda 30 milyar liralık proje üstlendiğini vurguladı.

YENİDEN İNŞA BAŞLADI

Şehubi, Libya'da devam eden "Hayata Dönüş Programı" kapasımdaki projelerde Türkiye'nin rolüne değinerek, "Ulaşım, eğitim, sağlık ve pek çok alanda kalkınma projelerini hayata geçirmeyi amaçlayan bir program yürütüyoruz. Bu anlamda Türkiye'ye gerçekleştirdiğimiz ziyaretler sırasında Libya'daki projelerine dönmek isteyen Türk şirketleriyle görüştük. Libya'nın yeniden imarında hedefimiz devam eden ve yeni projelerde Türk şirketleriyle çalışmalar yapmak. Havaalanı, yol, köprü ve ulaşım alanındaki tüm çalışmalarda Türkiye ile ortak çalışmalar yürüteceğimizi düşünüyorum. Libya Hükümeti'nin Türk şirketleriyle bir komitesi bulunuyor. Türk şirketleriyle olan anlaşmalar 30 milyar liranın üzerinde. Bir yıllık projeler yolunda gidiyor. Önümüzdeki aylarda anlaşmalar ve görüşmeler artacak" açıklamasında bulundu.

TÜRKLERE KOLAYLIK

Türkiye - Libya ilişkilerin 600 yıllık bir tarihi geçmişe dayandığına dikkat çeken Şehubi, savaşta Libya'nın istikrarını destekleyen Türk hükümetine teşekkür etti. Şehubi, "Ulusal Birlik Hükümeti olarak da Türkiye ile birçok alanda sağlam ilişkilerimiz devam ediyor ve bunu en üst düzeyde devam ettireceğiz. Türkiye'yi her anlamda paydaş ülke olarak görüyoruz. Bunun yanında Libya'da çalışan Türk şirketlerin projelerini devam ettirmeleri açısından onlara her türlü kolaylığı sağlayacağız. Temaslarımızda iş ve siyaset dünyası projelerin devam ettirilmesi konusunda bize umut verdiler. Libya'da hayatın tekrar eski ritmine döndürülmesi için bunlar çok önemli" diye konuştu.

VİZELER KALKACAK SEFERLER ARTACAK

Özellikle Türkiye ile havayolu ulaşımına önem verdiklerini dile getiren Şehubi, bu konuda şu ifadeleri kullandı: "Türk Hava Yolları CEO'su ile önemli bir görüşme gerçekleştirdik. Libya'ya THY'nin kesintisiz uçuşlu seferleri düzenleyeceklerinin müjdesini verdi. Şu anda Libya'dan İstanbul'a günlük 7 sefer düzenleniyor. Antalya'ya da uçuşlar var. Fakat bu yeterli değil. Uçuşların Libyalı iş adamları ve vatandaşların talebi karşılayacak seviyelere çıkacağını umut ediyoruz. Bu bağlamda Türkiye ile vizelerin kalkması ticaret ve yatırım ilişkilerini kolaylaştıracaktır. Özellikle bu konudaki taleplerimizi Türk mkamlarına ilettik ve olumlu gelişmeler yaşanacağına inanıyoruz. Bildiğiniz gibi Libya vatandaşları Avrupa'ya ve dünyanın her yerine Türkiye üzerinde gidiyor. Türkiye artık Libya'nın dünyaya açılan kapısı oldu."

ENERJİDE ÖNCELİK TÜRKİYE'NİN OLUR

Doğal enerji kaynaklarıyla bilinen Libya'nın şu anda tesislerinde üretim yapamadığının altını çizen Ulaştırma Bakanı Muhammed Salim eş-Şehubi, "Libya'daki enerji alanındaki ortaklıkların sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için tesislerin sağlıklı bir şekilde çalışması gerekiyor. Bu noktada petrol ve gaz enerji anlaşmalarında önceliğimiz her zaman Türkiye olacaktır. Tüm ülkeler ile enerji konusunda işbirliğine açığız. Ancak söylediğim gibi Türkiye bizim her zaman önceliğimiz olacak" dedi.

LİBYA'DA GÜVENLİK SORUNU KALMADI

Libya'da savaşın bittiğini ve istikrarın sağlandığını söyleyen Bakan Şehubi, "Libya, doğal kaynaklarının zenginliği ile tanınıyor. Önceliğimiz tüm bu güzel fırsatları halkımıza hizmet etmek ve ülkemizi zenginleştirmek yolunda en iyi şekilde değerlendirmek için çabalıyoruz. Uzun bir süre medyada Libya savaş görüntüleriyle yer aldı. Bu görüntüler geçmişte kaldı. Ülkemizde bir güvenlik sorunu yok. Siyasi ve ekonomik olarak ülkenin güçlenmesi için diplomatik görüşmelerimiz sürüyor ve önemli adımlar atıldı" ifadelerini kullandı.