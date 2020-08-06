Libya'dan dikkat çeken açıklama: Bir aylık sürede 110'dan fazla kargo uçuşu yapıldı

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, "Hafter'e destek için gönderilen yabancı paralı savaşçıların tümünde hareketlilik gözlüyoruz. Bir aylık sürede (Hafter'e destek için) 110'dan fazla kargo uçuşu yapıldı." ifadelerini kullandı.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU İLE İKİLİ GÖRÜŞME

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Trablus’ta Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret için bulunduğu Libya’nın başkenti Trablus’ta temaslarını sürdürüyor. Çavuşoğlu, ziyareti kapsamında Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri ile bir araya geldi. Görüşmede Libya’daki siyasi süreç ve iki ülke arasındaki ilişkiler ele alındı.