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20 Ağustos 2020 Perşembe 19:32:00 - Güncelleme:20 Ağustos 2020 Perşembe 19:32:00

Libya'daki ihlalleri araştıracak BM heyeti belli oldu

Kaynak: AA

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Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Libya'daki insan hakları ihlallerini araştıracak 3 kişilik Libya Uluslararası Bağımsız Araştırma Misyonu üyelerini belirledi.

Birleşmiş Milletlerden (BM) yapılan yazılı açıklamaya göre Yüksek Komiser Bachelet, BM'de İnsan Hakları Konseyine bağlı kurulan Bağımsız Araştırma Misyonu için Fas'tan eski Adalet Bakanı Muhammed Ucar, Jamaika'dan hukukçu Tracy Robinson ve Zambiya asıllı İngiliz insan hakları uzmanı Chaloka Beyani'yi atadı.

Bachelet, BM uzmanlarından oluşan misyonun, ülkede cezasız kalan insan hakları ihlalleri ve suistimalleri etkin bir şekilde ele almak için temel bir mekanizma olarak hizmet edeceğini vurguladı.

Ayrıca Bachelet, daha fazla hak ihlalinin önlenmesi ve ülkede barış ve istikrara katkıda bulunma konusunda misyonun caydırıcı olabileceğine işaret etti.

Libya'da yargısız infazlar, cinayetler, işkence, kötü muamele, cinsel şiddet, kaçırmalar ve diğer insan hakları ihlallerinin "cezasızlık ortamında" devam ettiğini aktaran Bachelet, ayrıca insan hakları savunucuları, gazeteciler ve aktivistlerin de saldırılara maruz kaldığını ifade etti.

BM İnsan Hakları Konseyinin 22 Mart'ta düzenlenen oturumunda, 2016 yılı başından bu yana Libya'daki insan hakları ve uluslararası hukuk ihlallerini raporlamak için BM İnsan Hakları Konseyine bağlı bir misyon kurulması kararlaştırılmıştı.

Misyon, eylül ayında BM İnsan Hakları Konseyine Libya'daki ilk bulgularına ilişkin sözlü bilgilendirme yapacak, 2021'de de kapsamlı rapor sunacak.

LİBYA HÜKÜMETİ MEMNUNİYETLE KARŞILAMIŞTI

Libya İçişleri Bakanlığı, BM'nin kurduğu misyonu memnuniyetle karşılamış, misyonun, faaliyetlerini başarıyla yürütmesi için ellerindeki imkanların kullanılacağını duyurmuştu.

Darbeci Hafter milislerinin başkent Trablus'a yönelik 14 ay süren saldırılarında harekat ve ikmal merkezi olarak kullandığı Terhune'nin kurtarılmasının ardından Libya makamları, şehirde ve çevresinde 11 toplu mezar bulunduğunu açıklamıştı.

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