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28 Ağustos 2020 Cuma 15:40:00 - Güncelleme:28 Ağustos 2020 Cuma 15:40:00

Libya'daki 26 öğrencinin katledildiği saldırının arkasından BAE çıktı

Kaynak: AA

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4 Ocak'ta Libya'nın başkenti Trablus'un güneyindeki bir askeri akademisine İHA ile düzenlenen hava saldırısında 26 öğrenci hayatını kaybetmişti. O saldırının arkasından Birleşik Arap Emirlikleri çıktı...

Libya'da 4 Ocak'ta başkent Trablus'un güneyindeki Hadba Askeri Akademisi'ne insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen ve silahsız 26 öğrencinin öldürüldüğü saldırının sorumluluğunun Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait olduğu ortaya çıktı.

BBC'nin araştırmacı gazetecilik programı Africa Eye ve BBC Arapça Servisi, çoğu silahsız 20 öğrencinin katledildiği saldırıda kullanılan İHA, füze ve uydu fotoğraflarını inceleyerek saldırıya ışık tuttu.

Saldırı, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in, Trablus'a başlattığı operasyonun onuncu ayında ve şehri kuşattığı bir dönemde yaşanırken, Hafter güçleri saldırının sorumluluğunu reddetmiş, hatta yerel güçlerce akademi içinden düzenlendiğini iddia etmişti.

"Libya'da İHA oyunları: BAE'nin öldürücü hava saldırısındaki rolü" adıyla yayımlanan araştırmada, kullanılan füzeye ait şarapnel parçaları incelenerek, bunların Çin yapımı Blue Arrow 7 füzesine ait olduğu belirlendi.

SALDIRI, LİBYA'DA BAE'NİN KONTROLÜNDEKİ ÜSTEN DÜZENLENDİ

Blue Arrow füzesinin, sadece Çin menşeli Wing Loong İHA'sından fırlatılabileceğine işaret edilen araştırmada, o tarihlerdeki uydu fotoğrafları incelendiğinde, bu İHA'nın, BAE kontrolündeki Bingazi yakınındaki El-Hadim Askeri Hava Üssü'ne konuşlu olduğu görüldü.

Üsteki diğer hava aracı ve savunma sistemi gibi envanterin türlerinin incelendiği araştırmada, açık kaynak verilerine dayanılarak, Libya savaşına dahil olan aktörler arasında bu envantere sahip olan tek ülkenin BAE olduğu tespit edildi.

"GİZLİ AKTÖR MISIR"

Araştırmanın ele aldığı diğer uydu fotoğrafları ise Hadim Üssü'ndeki Wing Loong İHA'larına ait sistemlerin saldırıdan bir ay sonra üsten taşındığını ve Mısır'ın Libya sınırına yakın Siva Hava Üssü'nde olduğunu ortaya koydu.

Libya savaşında "gizli aktör Mısır'ın" BAE'ye desteğinin bununla da sınırlı kalmadığı kaydedilen araştırmada, BAE hava kuvvetlerine ait Mirage 2009 uçaklarının da Mısır'ın Libya sınırına yakın bir diğer hava üssü Sidi Barrani'de konuşlu olduğu görüldü.

Başkent Trablus'un doğusunda düzensiz göçmenlerin tutulduğu merkeze 2 Temmuz 2019 gecesi düzenlenen ve 6'sı çocuk 53 göçmenin ölümüne neden olan saldırıyı inceleyen BM raporuna da işaret eden araştırma, rapora göre bu katliamda Mirage 2009 uçaklarının kullanıldığını hatırlattı.

Sidi Barrani'de farklı tarihlerde konuşlanan İlyuşin-76 kargo uçaklarının da varlığına dikkat çekilirken, hava radar takip analizlerine göre, bu uçakların BAE'den havalanarak bu üsse ulaştığı kaydedildi.

Araştırmadaki bulgular hakkında görüş almak için BAE ve Mısır yönetimlerine başvurulduğu ancak bu ülkelerin yanıt vermediği belirtildi.

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