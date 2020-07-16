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16 Temmuz 2020 Perşembe 09:29:00 - Güncelleme:16 Temmuz 2020 Perşembe 09:36:00

Libya'da yeni gelişme: Rus paralı askerleri Sirte'yi boşalttı

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Libya ordusunun Hafter terör örgütü kontrolündeki Sirte ve Cufra'ya operasyon hazırlıkları son aşamadayken bölgeden dikkat çeken bir haber geldi. Bölge kaynakları Hafter saflarında bulunan Rus Wagner paralı askerlerinin stratejik Sirte kentinden çekildiğini belirtti. Mısır ise Hafter kontrolündeki Tobruk'a kamyonlar dolusu mühimmat gönderdi.

Libya’da başkent Trablus’taki Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne (UMH) bağlı birliklerin, Sirte kentini Hafter terör örgütünden geri almak için başlatmaya hazırlandığı operasyon için hazırlıklar sürüyor. Bölgeden UMH güçlerinin lehine önemli haberler geliyor. Özel kaynaklar, Rus Wagner paralı askerlerinin Sirte’den, Hafter güçlerinin kontrolü altındaki doğu bölgesindeki petrol limanlarına çekildiğini iddia etti. Wagner güçlerinin hava savunma radarlarını Sirte’deki alanlardan söktükten sonra El-Cufra bölgesine yeniden yerleştirdiği de öne sürülüyor.

S300 MÜ GETİRİLDİ?

Özel kaynaklar, ayrıca Rus Wagner paralı askerlerinin Sirte şehrinin yaklaşık 25 km batısında bulunan Vadi Carf bölgesinden de çekildiklerini duyurdu. Diğer taraftan Dubai merkezli basın kuruluşu Al Hadath sosyal medya hesabı üzerinden Hafter güçlerinin Libya’da yeni hava savunma sistemleri konuşlandırdığını açıkladı. Daha sonra yapılan ikinci paylaşımda ise S-300 ile birlikte BUK hava savunma sistemlerinin konuşlandırıldığı iddia edildi.

HAFTER’E MÜHİMMAT

Halife Hafter yanlısı Libya’nın doğusundaki Tobruk Temsilciler Meclisi’nin Mısır’ı askeri müdahaleye çağırmasının ardından Mısır’dan yeni adım geldi. Libya ordusu tarafından yürütülen Öfke Volkanı operasyonu basın biriminden yapılan yazılı açıklamada, Birleşmiş Milletler’in ambargo kararına aykırı olarak Mısır tarafından getirilen mühimmatların kamyonların oluşturduğu bir konvoyla Tobruk kentine ulaştırıldığı ifade edildi. Öfke Volkanı operasyonu basın birimi, 8 Nisan’da da Mısır’dan gelen bir geminin Tobruk Limanı’na demirlediğini gösteren fotoğraflar paylaşmıştı. Fotoğraflarda gemide askeri mühimmat yüklü 40 kamyonun olduğu gözlenmişti. Hafter terör örgütünün sözcüsü Ahmed el-Mismari, önceki gün yaptığı açıklamada Sirte ve Cufra bölgelerinde “büyük savaş” olacağını öne sürmüştü.

MISIR MÜDAHALESİNE RET

Trablus’taki Libya Parlamentosu yaptığı açıklama ile Mısır’ın Libya’ya askeri müdahalesini reddettiklerini duyurdu. Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ordusu sözcüsü Albay Muhammed Kanunu, sosyal medya hesabında savaş suçlusu Hafter’i destekleyen paralı askerlerin varlığını sona erdireceklerini söyledi. Ülke çapında Libyalıların hayatını hafife alan yasadışı grupları sona erdirmeye kararlı olduklarını da sözlerine ekledi. Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH)’ye ait konvoylar ise Sirte cephe hattına yeni takviyeler göndermeye devam ediyor. Bölgeye çok sayıda savaşçının ulaştığını doğrulandı.

TOPLU MEZARLARDAN 225 CESET

Libya ordusu, başkent Trablus’un güneyi ile Terhune ve çevresindeki toplu mezarlardan 40 günde toplam 225 ceset çıkarıldığını açıkladı. Libya hükümeti tarafından yürütülen Öfke Volkanı Operasyonu basın biriminden yapılan açıklamaya göre, ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter’e bağlı milislerden kurtarılan bölgelerde 40 günde 225 cesede ulaşıldı. Açıklamada, Terhune’nin Hafter milislerinden kurtarılmasından bu yana Kayıpları Arama ve Tespit Etme Kurumunun toplu mezarların bulunması ve cesetlerin çıkarılması için gerekli tedbirleri aldığı kaydedildi.

Yenişafak

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