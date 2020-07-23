Libya'da 10 ton patlayıcı imha edildi

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23 Temmuz 2020 Perşembe 12:11:00 - Güncelleme:23 Temmuz 2020 Perşembe 12:11:00

Libya'da sivil yerleşimlerden temizlenen 10 ton patlayıcı imha edildi

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Libya ordusuna bağlı mayın imha ekipleri, başkent Trablus'un güneyindeki sivil yerleşim alanlarından temizledikleri patlayıcılardan 10 tonunu imha etti.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milisler ve Rus güvenlik şirketi Wagner Grubundan paralı askerler, başkent Trablus'un güneyindeki sivil yerleşim bölgelerine çok sayıda mayın ve el yapımı patlayıcı (EYP) tuzaklamıştı.

Libya Ordusu Askeri Mühendislik Müdürlüğüne bağlı ekipler, sivil yerleşimlerden temizlenen 10 ton mühimmatı, Trablus'un 75 kilometre güneyindeki El-Hira bölgesinde askeri arazide kurulan kablolu düzenekle uzaktan patlattı.

Askeri Mühendislik Müdürlüğü Yetkilisi General Miftah el-Harari, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu mühimmatların, Hafter milislerinin savaş alanı olarak kullandığı Selahaddin, Ayn Zara, El-Meşru ve Vadi Rabi bölgelerinden toplandığını ifade etti.

Harari, "Askeri Mühendislik Müdürlüğü olarak planladığımız gibi çalışıyoruz ve adım adım bu bölgeleri temizlemeye devam ediyoruz. İnşallah, tüm bölgeleri temizleyerek yerinden edilen sivillerin güvenli dönüşünü sağlayacağız." diye konuştu.

PATLAYICILARIN ÇOĞU SİVİLLERİN EVLERİNDE TUZAKLANMIŞ

Bölge sakinlerine, yaşadıkları çevre mayın ve EYP'lerden tamamen temizlenene kadar evlerine dönmeme çağrısı yapan Harari, şunları söyledi:

"Sivillere yönelik çok büyük tehlike var. Çünkü mayın ve patlayıcıların çoğu meskun mahallerde ve sivillerin evlerinde bulunuyor. Uyarıları dinlemeyerek evine dönen sivillerden bazıları patlamalar nedeniyle zarar gördü. Yerinden edilmiş bölge sakinlerinden, bu alanlar patlayıcılardan tamamen temizlenene kadar evlerine dönmemelerini istiyoruz."

Harari, bu mühimmatlar ile ilerleyen günlerde imha edilecek diğer patlayıcıların toplamının 15 tonu bulacağını belirtti.

Libya'da Halife Hafter'in başkent Trablus'u ele geçirmek için milislerine 4 Nisan 2019'da saldırı emri vermesiyle ülke yeniden şiddet sarmalına sürüklenmişti.

Hafter saflarındaki milislerin ve Rus güvenlik şirketi Wagner'e bağlı paralı askerlerin, Trablus'un güneyindeki sivil yerleşim bölgelerinden çekilirken çok sayıda mayın ve EYP tuzakladıkları ortaya çıkmıştı.

YÜZ BİNLERCE KİŞİ YERİNDEN OLDU

Hafter'in başkente yönelik saldırılarına başlamasının ardından 200 bine yakın Libyalı evini terk etmek zorunda kaldı.

Birleşmiş Milletlerin (BM) açıkladığı rakamlara göre, Libya içinde en az 400 bin kişi yerinden edilmiş durumda. Yerel makamlar, yerinden edilmiş ancak BM'nin kayda almadığı Libyalılarla bu sayının çok daha fazla olduğunu vurguluyor.

Libya makamlarının daveti üzerine ülkeye gelen Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı mayın ve patlayıcı imha timleri de sivil halkın evlerine güvenli dönüşünü sağlamak için modern ekipmanları ve teknik saha tecrübelerini kullanarak yerel ekiplere destek veriyor.

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