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10 Temmuz 2020 Cuma 07:48:00 - Güncelleme:10 Temmuz 2020 Cuma 07:49:00

Libya'da işkenceyle öldürülen kişi için Hafter'e karşı protestolar düzenlendi

Kaynak: AA

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Libya'nın Cufra kentinde halk, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter'e bağlı milisler tarafından kaçırılan bir Libyalının işkenceyle öldürülmesine tepki göstererek protestolar düzenledi.

Libya'nın orta kesimlerindeki Cufra kentinin merkezi Hun'da halk, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milisler tarafından kaçırılan bir Libyalının işkenceyle öldürülmesine tepki göstererek protestolar düzenledi.

Febrayer televizyonunun, adının açıklanmasını istemeyen bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, Tarık Abdulhafiz adlı bir kişi, Hafter'e bağlı silahlı milisler tarafından kaçırıldıktan bir hafta sonra işkence yapılarak öldürüldü.

Olayın duyulması üzerine isyan eden Hun kenti sakinleri, yolları kapatarak bölgeden geçen Hafter'e bağlı milislerin araçlarına saldırdı.

Hun kenti sakinleri, 3 Temmuz'da Sudan'dan getirilen paralı Cancavid milisleri tarafından açılan ateş sonucu evinin önünde bir başka Libyalının öldürülmesinden dolayı da protestolar düzenlemiş, milislerin kaldığı birçok yeri ateşe vermişti

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