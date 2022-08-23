ABD SİHA'sı düşürüdü
Kaynak: aksam.com.tr
Libya'da Hafter güçleri tarafından düşürülen MQ-9 Reaper SİHA'nın görüntüleri ortaya çıktı.
Yerel kaynaklar düşürülen SİHA'nın, ABD Hava Kuvvetlerine ait MQ-9 olduğunu doğruladı. Bingazi'de düşürülen ABD İHA'sına ait olduğu iddia edilen enkazın görüntüsü yayınlandı.
Kaynaklar ayrıca düşürülen SİHA'nın Hafter'i destekleyen Rus paralı asker şirketi Wagner tarafından düşürüldüğünü iddia etti.
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