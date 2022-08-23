VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
5 il için sarı kodlu uyarı
Sözleşmelilere kadro müjdesi! Tarih belli oldu
Türkiye'den dünyaya Suriye'ye mesajı!
Yunanistan 'telefon dinleme' skandalı ile çalkalanıyor!
Tüm Türkiye'yi sarsan kazada yeni ayrıntı!
Yeni sosyal konut projesine kimler başvuru yapabilecek?
Bakan Bilgin'den EYT açıklaması: Masamızda sadece bir formül var
Şarkıcı Özgün, özel çocuklar için Kapadokya'da…
Silivri'de Kaymakamlık binasında hareket dakikalar
ABD SİHA'sı düşürüdü
Bakan Nebati'den büyüme mesajı
Çavuşoğlu: (ABD ve Avrupa vize randevularının geç verilmesi) Kasıt görüyoruz, gerekli uyarılar yapıl...
İlk tur bitti, elde var sıfır!
Sağlık Bakanlığı bu yıl 85 bin yardımcı personel kadrosu açacak
Rus istihbaratı, Dugina'yı öldürdüğü iddia edilen kadının görüntülerini dağıttı
Portekiz'de 2'si büyük 14 yerde orman yangınları devam ediyor
Havalimanından yapılan toplu taşıma hizmetlerine ilişkin düzenleme
Tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna'dan bir gemi daha hareket etti
Samsun'da gıda ve kozmetik fabrikasında yangın çıktı
Nijerya'da Lassa ateşinden ölenlerin sayısı 168'e çıktı
Arjantin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fernandez de Kirchner'ın 12 yıl hapsi istendi
Küresel piyasalar yoğun veri gündemine odaklandı
Güneş panelleri için ihtisas gümrükleri belirlendi
Spor Toto Süper Lig'de görünüm
23 Ağustos 2022 Salı 11:36:00 - Güncelleme:23 Ağustos 2022 Salı 12:05:00

ABD SİHA'sı düşürüdü

Kaynak: aksam.com.tr

ABONE OL

Libya'da Hafter güçleri tarafından düşürülen MQ-9 Reaper SİHA'nın görüntüleri ortaya çıktı.

Yerel kaynaklar düşürülen SİHA'nın, ABD Hava Kuvvetlerine ait MQ-9 olduğunu doğruladı. Bingazi'de düşürülen ABD İHA'sına ait olduğu iddia edilen enkazın görüntüsü yayınlandı.

Kaynaklar ayrıca düşürülen SİHA'nın Hafter'i destekleyen Rus paralı asker şirketi Wagner tarafından düşürüldüğünü iddia etti.

Etiketler : SİHA ABD Hava Kuvvetleri LİBYA ABD
Artık daha sahici

Artık daha sahici
7 günde 22 bin kişiyle buluştu

7 günde 22 bin kişiyle buluştu
Yener'in yepyeni kafası

Yener'in yepyeni kafası
Çocuklarıyla eğlendi

Çocuklarıyla eğlendi
Yerli Halle Berry

Yerli Halle Berry
Kokusuyla yardım edecek

Kokusuyla yardım edecek
Ekin'le düşman değiliz

Ekin'le düşman değiliz
Yatırımları Nişantaşı'na

Yatırımları Nişantaşı'na
Yeni ikili

Yeni ikili

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes