ABD SİHA'sı düşürüdü

Yerel kaynaklar düşürülen SİHA'nın, ABD Hava Kuvvetlerine ait MQ-9 olduğunu doğruladı. Bingazi'de düşürülen ABD İHA'sına ait olduğu iddia edilen enkazın görüntüsü yayınlandı.

Kaynaklar ayrıca düşürülen SİHA'nın Hafter'i destekleyen Rus paralı asker şirketi Wagner tarafından düşürüldüğünü iddia etti.