Libya'da dengeleri değiştirecek hamle! Kaddafi'nin kabilesi desteğini çekti

Kazazife Kabilesi Konseyi tarafından yayınlanan yazılı açıklamada, "Kazazife kabilesi mensupları Sirte bölgesinde ‘Onur Hareketi’ olarak bilinen Hafter’e mensup güçlerden derhal ayrılsın ve Hafter yanlısı paralı askerlerden uzaklaşsın." ifadelerine yer verildi.

Yerel medyaya yansıyan açıklamada, Hafter milisleri tarafından Sirte’de alıkonulanların tamamının serbest bırakılması, vatandaşların evlerini basan paralı askerlerin ve Nasır Uveydat adındaki kabile mensubu vatandaşı öldüren Hafter milislerinin teslim edilmesi istendi.

Kabile Konseyi’nin taleplerinin yerine getirilmemesi durumunda, “Hafter milislerinin "kendilerine karşı savaşılması gereken düşman" olarak ilan edileceği kaydedildi.

Libya’nın devrik lideri Muammer Kaddafi’nin mensubu olduğu Kazazife kabilesi mensupları daha çok Sirte ve Sebhe kentlerinde yaşıyor.

Libya hükümeti bugün sabah saatlerinde yaptığı yazılı açıklamada, Hafter milislerinin Sirte’de halka karşı uyguladığı kötü muameleye dikkati çekerek uyarıda bulunmuştu.