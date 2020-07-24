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24 Temmuz 2020 Cuma 00:04:00 - Güncelleme:24 Temmuz 2020 Cuma 00:04:00

'Libya'da ateşkes için Türkiye ile birlikte çalışacağız'

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AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, Dışişleri Çavuşoğlu ile Libya'da ateşkes için birlikte çalışmak konusunda mutabık kaldıklarını açıkladı.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, sosyal medya hesabından, Çavuşoğlu ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin açıklamada bulundu.

Türkiye'nin görüşüldüğü 13 Temmuz tarihli Dış İlişkiler Konseyi toplantısı ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin ardından Çavuşoğlu ile telefon görüşmesi yaptığını belirten Borrell, şunları kaydetti:

"Gerilimin düşürülmesi ve gayriresmi Gymnich Konseyi öncesinde görüşmek üzere mutabık kaldık. Ayrıca Berlin Süreci çerçevesinde Libya'da ateşkes için birlikte çalışma konusunda anlaştık."

Borrell, Libya Başbakanı Feyyaz es-Serrac ile de telefonda görüştü.

Görüşmeye ilişkin mesajında Borrell, Sirte ve Cufra'da gerginliğin azaltılması, ateşkesin sağlanması ve petrol üretiminin acilen devam etmesinin ortak öncelikler arasında yer aldığını bildirdi.

Borrell, "Libya'nın birliğinin sağlanması için tüm tarafların samimi taahhütleri ile Berlin süreci içinde çatışmanın sonlandırılması için birlikte çalışmalıyız." ifadesini kullandı.

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