  • BIST
    1120.61
  • Dolar
    7,3148
  • Euro
    8,6723
  • Altın
    453,9650
İstanbul
19 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Pekcan: 2020 yılı ilk 6 ay itibarıyla ülkemizde e-ticaret hacmi 91,7 milyar TL
Merkez Bankası'ndan repo ihalesi
Fenerbahçe transferi bitirdi! Vedat Muriç Lazio'da
MHP lideri Bahçeli'den Biden'ın küstah sözlerine tepki: Darbeciliktir
4 gün sonra denizin ortasından kurtarılan şahıs hırsız çıkınca tutuklanarak cezaevine gönderildi
Ilısu Barajı'ndan ekonomiye devasa katkı! 3 ayda yaklaşık 375 milyon lira katkı
Ev arkadaşları arasında kanlı kavga!
Kumru aracın camına yuva yaptı, çiftçi kontak kapattı
18 ilde sanal bahis çetesine operasyon: 58 kişi gözaltında
Kilis'te korkunç cinayet! Kayınvalidesini öldürdükten sonra betonun altına gömdü
Arap ülkelerinde korona kaynaklı can kayıpları arttı
Trablus'tan Tobruk'a 'görüşmeye hazırız' mesajı
Üçlü Temas Grubu anlaştı: 4 bölgeden geri çekiliyorlar
Toplum liderleri suikaste kurban gitti
Tunus Cumhurbaşkanı'ndan Filistin açıklaması: Desteğimiz devam edecek
Gara ve Avaşin'e operasyon! 4 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Hadise'nin 9 ay önce söylediği 'Aşık olmayacağım' sözü yeniden gündem oldu!
Rusya'yı karıştıran haber! Putin karşıtı Navalni zehirlendi
Afrika kıtasında kabus sürüyor: 1 milyon 150 bini geçti
Koronavirüs denetimleri tüm yurtta devam ederken Gaziantep'te 3 bin 445 kişiye cezai işlem uygulandı
Dün Başkan Erdoğan'ın Cuma müjdesinin ardından piyasalar bugün Merkez Bankası'ndan çıkacak karara ki ...
Kum zambakları Adana sahillerini süslüyor
Beşiktaş Modeste transferini bitirdi
Taliban Afganistan'ı kana buladı: 14 ölü
20 Ağustos 2020 Perşembe 10:24:00 - Güncelleme:20 Ağustos 2020 Perşembe 10:24:00

Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Meşri'den Tobruk yönetimine 'görüşmeye hazırız' çağrısı

Kaynak: AA

ABONE OL

Libya krizinde çözüme ulaşma konusunda Fas'ın çaba sarfettiğini belirten Meşri, "Fas'ın liderliğine güveniyoruz." ifadelerini kullandı. Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid el-Meşri, darbeci Hafter'in siyasi müttefiki Tobruk Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ile görüşmeye hazır olduğunu açıkladı

Fas'ın "media1 t.v" kanalında yaptığı açıklamada Meşri, Fas Kralı 6. Muhammed'in himayesinde Rabat'ın Libya krizinin diplomatik çözümü yolunda ilerlemek amacıyla çaba gösterdiğini belirtti.

Bu bağlamda geçen ay Tobruk Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih'in de orada bulunduğu bir sırada Fas'ı ziyaret ettiklerini aktaran Meşri, "(Rabat yönetimine) Herkese açık, Faslı kardeşlerimizin huzurunda ve uluslararası güvence altında yapılması kaydıyla Salih ile görüşmeye hazır olduğumuzu söyledik." dedi. Meşri, kendileriyle anlaşmazlığı olan Libyalı diğer taraflarla da aynı şartlar altında görüşmeye hazır olduğunu kaydetti.

- "Fas'ın liderliğine güveniyoruz"

Libya'da çözümün, askeri yollarla değil, güvenliği sağlayabilecek siyasi ve diplomatik çabalarla gerçekleşmesi gerektiğini ifade eden Meşri, Libya halkının savaştan, ölümlerden, tehcir ve altyapının yıkılmasından bıktığını aktardı.

Libya krizinde çözüme ulaşma konusunda Fas'ın oynadığı role ilişkin Meşri, "Bir tarafın çıkarlarını diğerinin aleyhine gerçekleştirmek değil çözüm sağlamak isteyen Fas'ın liderliğine güveniyoruz." ifadelerini kullandı.

Meşri, Fas'ta 2015'te imzalanan Suhayrat Antlaşmasına işaretle, Libyalılar arasındaki ilk siyasi anlaşmayı kucaklayanın Rabat olduğuna dikkatleri çekti.

17 Aralık 2015'te, Birleşmiş Milletlerin (BM) girişimleriyle Fas'ın Suheyrat kentinde varılan Libya Siyasi Anlaşması uyarınca Başkanlık Konseyi (BK) kuruldu. BM Güvenlik Konseyi 2259 sayılı kararla BK'yı Libya'nın tek meşru temsilcisi olarak tanıdı. BK başkanlığı görevine Fayiz es-Serrac getirildi. Ancak BK'nın sunduğu hükümet listeleri General Halife Hafter'in baskıları nedeniyle Tobruk'taki Temsilciler Meclisi'nde onaylanmadığı için bakanlar görevlerini vekaleten yürütüyor.

BAE, Mısır, Fransa ve Rusya'nın desteklediği emekli General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan 2019'da milislerine saldırı emri vermiş ve 14 ay süren saldırılarda ülkeyi şiddet sarmalına sürüklemişti.

Hafter milislerini 18 Mayıs'ta stratejik Vatiyye Askeri Üssü'nden çıkarmayı başaran Libya ordusu, haziran ayı başında başta başkent Trablus il sınırının tamamı olmak üzere, ülkenin batısındaki tüm önemli yerleşim birimleri ve geçiş noktalarını Hafter milislerinden arındırarak Sirte'ye kadar ilerlemişti.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER