Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ateşkes ilan etti

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nden ateşkes ilan etti, Sirte'nin silahsızlandırılmasını istedi.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz es-Serrac, ülkedeki tüm askeri güçlere derhal ateşkes ve askeri operasyonların durdurulması talimatı verdi.

Serrac, fiili bir ateşkes için Sirte ve Cufra'nın silahtan arındırılmış bölgeler olması gerektiğini duyurdu.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti, mart ayında parlamento ve devlet başkanlığı seçimleri yapılması çağrısında da bulundu.