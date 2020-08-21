Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ateşkes ilan etti
Kaynak: Akşam
Son Dakika Haberleri.. Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nden ateşkes ilan etti, Sirte'nin silahsızlandırılmasını istedi.
Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nden ateşkes ilan etti, Sirte'nin silahsızlandırılmasını istedi.
Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz es-Serrac, ülkedeki tüm askeri güçlere derhal ateşkes ve askeri operasyonların durdurulması talimatı verdi.
Serrac, fiili bir ateşkes için Sirte ve Cufra'nın silahtan arındırılmış bölgeler olması gerektiğini duyurdu.
Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti, mart ayında parlamento ve devlet başkanlığı seçimleri yapılması çağrısında da bulundu.
- BioNTech'den heyecanlandıran aşı açıklaması: Ekimde onay başvurusu yapılacak
- Yunan profesörden Miçotakis'i çıldırtacak Türkiye açıklaması: Ege'de haksız biziz
- Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ateşkes ilan etti
- Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi: ABD ile anlaştık
- Ukrayna'dan Türkiye ile ticaret mesajı
- Halid el Meşri: Avrupa ülkeleri güçlü bir Türkiye görmek istemiyor. Biz, Türkiye'nin yanındayız