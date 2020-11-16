Libya Siyasi Diyalog Forumu ertelendi

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16 Kasım 2020 Pazartesi 01:28:00 - Güncelleme:16 Kasım 2020 Pazartesi 02:28:00

Libya Siyasi Diyalog Forumu uzlaşı çıkmaması nedeniyle ertelendi

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BM öncülüğünde bir haftadır Tunus'ta süren Libya Siyasi Diyalog Forumu, geçiş sürecini yönetecek isimler üzerinde uzlaşı çıkmaması nedeniyle ertelendi.

Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde bir haftadır Tunus’ta süren Libya Siyasi Diyalog Forumu, geçiş sürecini yönetecek isimler üzerinde uzlaşı çıkmaması nedeniyle gelecek hafta yeniden toplanmak üzere ertelendi.

BM Libya Destek Misyonunun (UNSMIL) Temsilcisi Stephanie Williams, forumun yedinci ve kapanış gününde düzenlediği basın toplantısında, katılımcıların bir hafta sonra video konferans yoluyla tekrar toplanacağını açıkladı.

Wiiliams, katılımcıların, "yürütme otoritesinin seçilmesine ilişkin anlaşmak üzere" bir araya geleceklerini kaydetti.

Foruma katılan kaynaklardan edinilen bilgiye göre, 2021 sonunda yapılacak seçimlere kadar geçiş sürecini yönetecek isimler ve yürütme mekanizması üzerinde bir uzlaşıya varılamadı.

UNSMIL Temsilcisi Stephanie Williams, cuma gecesi forum katılımcılarının, "geçiş döneminin, 24 Aralık 2021'de seçimlerin gerçekleştirilmesiyle son bulması" konusunda uzlaştığını açıklamıştı.

Forumdaki görüşmelerde, Libya'nın üç bölgesini temsil edecek biri başkan toplam üç üyenin oluşturduğu ve oy birliğiyle karar alması gereken devlet başkanlığı rolündeki Başkanlık Konseyi’nin kapsamı, görevi ve yetkileri konusunda uzlaşıldığı belirtilmişti.

Aynı şekilde yürütmeyi üstlenecek hükümetin, yetkileri ve görevleri konusunda da anlaşmaya varıldığı aktarılmıştı.

İsminin gizli kalmasını isteyen Devlet Yüksek Konseyi'ne bağlı forum katılımcısı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, forumun, bazı katılımcıların, gayrimeşru silahlı güçlerin müttefiki Tobruk Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih'in geçiş sürecinde Başkanlık Konseyi'ne başkanlık etmesinde ısrarcı olması gerekçesiyle tıkandığını söylemişti.

Tunus'un başkentinde 9 Kasım Pazartesi günü başlayan foruma, BM tarafından Libya'nın farklı kesimlerini temsilen seçilen 75 kişi katıldı.

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