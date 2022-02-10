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Libya Parlamentosu Fethi Başağa'yı yeni geçici başbakan olarak ilan etti
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10 Şubat 2022 Perşembe 15:53:00 - Güncelleme:10 Şubat 2022 Perşembe 15:53:00

Libya Parlamentosu Fethi Başağa'yı yeni geçici başbakan olarak ilan etti

Kaynak: Reuters

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Libya parlamento başkanı rakip adayın çekilmesinin ardından Fethi Başağa'yı yeni geçici başbakan olarak ilan etti

Libya parlamento başkanı, rakip adayın çekilmesinin ardından Fethi Başağa'yı yeni geçici başbakan olarak ilan etti, ancak parlamentonun oylama yapıp yapmadığı belli değil.

Şu an görevde bulunan başbakan Abdülhamid el-Dbeibah, parlamentonun kendisini görevden alma girişimini tanımadığını, hükümetinin geçerliliğini koruduğunu ve istifa etmeyeceğini söyledi.

Etiketler : Libya parlamento başkanı Fethi Başağa Abdülhamid el-Dbeibah
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