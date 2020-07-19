Libya Ordusundan büyük askeri sevkiyat! Hedef Sirte ve Cufra
Libya Ordusu, Sirte şehrinin batısına çok sayıda askeri araçtan oluşan sevkiyat yaptı.
Libya Ordusu kaynaklarından edinilen bilgiye göre, sevkiyat kapsamında çok sayıda askeri araç, Sirte'nin batısındaki Ebu Gureyn beldesine ulaştı.
Sevkiyatın, Libya'nın orta-kuzey kesimlerinde yer alan Sirte ve Cufra'nın, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milislerinden kurtarılması için başlatılan "Zafer Yolları" harekatı kapsamında yapıldığı kaydedildi.
- LİBYA ORDUSUNUN HEDEFİ SİRTE VE CUFRA
Libya Ordusu, başkenti ele geçirmek amacıyla Nisan 2019'da saldırı başlatan darbeci Hafter'e bağlı milislere karşı son dönemde üst üste başarılar elde etmişti.
Hükümete bağlı güçler, haziran başında Trablus il idari sınırının tamamı başta olmak üzere ülkenin batısında nüfus yoğunluğuna sahip önemli ekonomi ve ulaşım merkezlerinden milisleri çıkarmıştı.
Son haftalarda, stratejik öneme sahip Sirte ve Cufra'nın batısında mevzilenen Libya Ordusu, buraları Hafter milislerinden almak için kararlılık mesajları veriyor.
- Libya Ordusundan büyük askeri sevkiyat! Hedef Sirte ve Cufra
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