Libya ordusuna ait mühimmat deposunda büyük patlama
Kaynak: AA
Libya'nın başkenti Trablus'un batısında Libya ordusuna ait bir mühimmat deposunda büyük bir patlama meydana geldi.
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, başkentin batısında yer alan Cenzur bölgesindeki depoda büyük bir patlama yaşandı.
İlk belirlemelere göre patlama sonucu ölen veya yaralanan olmadı.
Patlamanın orduya bağlı Sidi Bilal kampında yaşandığı ihtimali üzerinde durulurken, mühimmat deposundaki birkaç roketin ise çevredeki sivil yerleşim alanlarına düştüğü kaydedildi.
Olaya ilişkin resmi makamlardan henüz açıklama yapılmadı.
- Libya ordusuna ait Cenzur bölgesindeki mühimmat deposunda patlama meydana geldi
- Libya ordusuna ait mühimmat deposunda büyük patlama
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