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13 Temmuz 2020 Pazartesi 07:21:00 - Güncelleme:13 Temmuz 2020 Pazartesi 10:09:00

Libya ordusu, ülkenin batısında güvenliği sağlayacak yeni bir güvenlik birimi kuracak

Kaynak: AA

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Libya ordusu, gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'den kurtarılan bölgelerde "güvenliği sağlayacak" ve silahlı grupların eylemlerine son verecek "Ortak Güç" isimli yeni bir emniyet birimi kurulmasına karar verdi.

Libya ordusuna bağlı Batı Bölgesi Ortak Harekat Dairesi Komutanı General Usame Cuveyli'nin imzasını taşıyan yazılı açıklamaya göre, Hafter'den kurtarılan bölgelerde 500 askerden oluşacak yeni bir güvenlik birimi kurulması kararlaştırıldı.

Yeni güvenlik biriminin sorumluluk alanları "Libya’nın batı bölgesinde giriş-çıkış emniyetini tesis etmek, araç ve silah akışını kontrol ederek bunların varlığını güvence altına almak, yetkilendirilen bölgede yasaya karşı gelen grupların; tüm resmi ve özel binalar ile kamplardan tahliye etmek ve bu mekanları yetkili mercilere teslim etmek" şeklinde sıralandı.

Ayrıca, yeni kurulacak güvenlik biriminin "kamu ve özel kurumları tehdit eden silahlı çeteleri tutuklayarak araç ve silahlarına el koyması, yakıt kaçakçılığı ve düzensiz göçe karşı alınacak tedbirleri uygulaması, yasadışı yapılanma kapsamında tesis edilmiş binaların yıkım işlemlerinde yetkililere gerekli desteği sağlaması ve Batı Bölgesi Ortak Harekat Dairesi'nden verilecek görevleri yerine getirmesinin öngörüldüğü" aktarıldı.

Libya ordusu, başkenti ele geçirmek amacıyla Nisan 2019'da saldırı başlatan Halife Hafter'e bağlı milislere karşı son dönemde üst üste başarılar elde etmişti. Libya ordusu, geçen ay başkent Trablus il idari sınırının tamamı başta olmak üzere ülkenin batısındaki nüfus yoğunluğuna sahip önemli ekonomik ve ulaşım merkezlerinden milisleri çıkarmıştı.

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