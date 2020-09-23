Libya ordusu açıkladı: Wagner'e bağlı paralı askerleri taşıyan helikopter düştü

Libya ordusu: Sukne'de Rus paralı askerleri taşıyan helikopter düştü
Kaynak: AA
Libya ordusu, "Sukne bölgesinde Rus güvenlik şirketi Wagner'e bağlı paralı askerleri taşıyan bir helikopteri düşürdük" diyerek duyurdu.
Sirte ve Cufra Ortak Operasyon Dairesi Sözcüsü General Abdulhadi Dırah, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Cufra Askeri Hava Üssü yakınlarındaki Sukne'de yerel saatle 08.00 (TSİ 09.00) sıralarında düşen helikopterin Rus güvenlik şirketi Wagner'e bağlı paralı askerleri taşıdığını belirtti.
Düşen helikopterde bulunan mühimmatın da patladığını kaydeden Dırah, olaya ilişkin daha fazla bilgi vermedi.
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