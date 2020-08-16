Libya ordusundan dikkat çeken açıklama! Rusya'dan Darbeci Hafter'e 6 uçak sevkiyat

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16 Ağustos 2020 Pazar 19:08:00 - Güncelleme:16 Ağustos 2020 Pazar 19:12:00

Libya ordusu duyurdu! Rusya'dan Darbeci Hafter'e 6 uçak sevkiyat

Kaynak: AA

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Libya ordusu, Rusya'nın Suriye'den hareket eden 6 kargo uçağıyla darbeci Hafter'e yeni sevkiyatlar gerçekleştirdiğini açıkladı.

Libya ordusu, Suriye'nin Lazkiye şehrinden kalkan 6 Rus kargo uçağıyla, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e destek için yeni sevkiyatlar yapıldığını açıkladı.

Libya ordusuna bağlı Sirte-Cufra Ortak Operasyon Dairesi Sözcüsü General Abdulhadi Dırah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye'nin Lazkiye şehrinden 14 Ağustos Cuma günü 4, 15 Ağustos Cumartesi günü de 2 Rus kargo uçağının kalktığını ve bu uçakların Hafter'in ana karargâhı konumundaki Bingazi'ye indiğini söyledi.

Dırah, söz konusu uçakların Hafter saflarında savaşmaları için Suriye'deki Esed rejimine bağlı paralı askerler veya mühimmat taşıdığını düşündüklerini aktardı.

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